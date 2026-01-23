Ventimiglia commemora il Giorno della Memoria, celebrazioni in piazza Colletta

Ventimiglia celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto e della Shoah.

Cittadini, associazioni, autorità civili, militari, religiose, d'arma e combattentistiche si riuniranno presso piazza Colletta martedì 27 gennaio alle 11 per ricordare una delle più grandi tragedie del ‘900.

Il 27 gennaio ricorre, infatti, il Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000. La data è stata scelta come anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, lo sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.