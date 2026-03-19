Giornate FAI di Primavera 2026: la provincia di Imperia protagonista tra borghi, arte e natura

Anche quest'anno, per la trentaquattresima edizione delle Giornate FAI di Primavera, le sei Delegazioni FAI e i sei Gruppi FAI Giovani della Liguria hanno posto attenzione alle diverse realtà del patrimonio della nostra regione impegnandosi a individuare luoghi da tutelare e valorizzare e di cui favorire una sempre più diffusa e condivisa conoscenza

Grazie alla capillare presenza sul territorio, i volontari hanno così individuato i luoghi in cui, il 21 e 22 marzo, accoglieranno il pubblico per offrire a tutti un’occasione per la loro scoperta o per una nuova visione dei luoghi più noti: possono essere interi borghi dell'entroterra e della riviera, come Pigna (IM) e Pietra Ligure (SV), dove il ricco patrimonio storico-artistico si accompagna all'impegno delle comunità locali a mantener vive le tradizioni culturali del territorio, o singoli edifici e ambienti di grande fascino storico e artistico, normalmente accessibili, ma poco conosciuti e frequentati, come il Santuario di Santa Maria dell'Eremita a Màllare (SV), il Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona, il Monastero di Valle Christi a Rapallo (GE), raro esempio di continuità tra storia religiosa, agraria e paesaggistica e il suo utilizzo contemporaneo. Riesce a offrire in un unico luogo la visione di un’intera città il simbolo di Genova, la Lanterna, monumento tra i più iconici d'Italia tanto noto "da fuori" quanto poco "da dentro". Infine, un’attenzione alle nuove presenze nel paesaggio è suggerita dalla visita all’insediamento della Stazione Elicotteri della Marina Militare Luni a Sarzana (SP), normalmente inaccessibile, dove esperienza umana e innovazione tecnologica si intrecciano.

In provincia di Imperia le aperture straordinarie riguardano il borgo di Pigna e la Casa e Collezione Laura di Ospedaletti

PIGNA – IL BORGO, LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO E LA CHIESA DI SAN BERNARDO

Un tipico paese dell'entroterra ligure, con strade strette e vicoli e scalinate sul fianco di una collina affacciata sulla valle del torrente Nervia e sul Lago Pigo, noto già ai Romani per le sue proprietà termali. Il cuore di Pigna batte intorno alla Loggia di piazza Vecchia, col Municipio e la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo che dimostra il livello di agiatezza economica e culturale raggiunto dalla comunità pignasca nei secoli tardomedievali e rinascimentali. Ricostruita in stile gotico alpino intorno al 1450, sulla facciata spicca un grande rosone in marmo bianco opera di Giovanni Gaggini da Bissone con dodici piccole colonne e una meravigliosa vetrata policroma che è un unicum in tutta la Liguria. La Giornata sarà la prima occasione per ammirare i risultati del restauro perché si stanno togliendo i ponteggi interni ed esterni proprio in questi giorni. Nell'interno dietro l'altare maggiore si impone il polittico di Giovanni Canavesio del 1500, alto quattro metri e mezzo, il più grande del Ponente Ligure, dove la figura principale è San Michele che trafigge il demonio; anch'esso, come il rosone, è un capolavoro che si può definire più unico che raro.

Sotto la piazza della Loggia si aprono le sale del ricco Museo etnografico della memoria contadina, con due stanze dedicate al Museo del cibo e al Museo della lavanda. La visita del Museo sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio di Ventimiglia.

Del ricco patrimonio culturale di Pigna fa parte a pieno tiolo anche la Banda Filarmonica “l’Alpina” di Pigna, che parteciperà all'evento delle GFP con un concerto nella panoramica Piazza Castello, alla sommità del borgo, alle ore 11,30.

Un percorso pedonale conduce da San Michele al cimitero del borgo e alla piccola chiesa di San Bernardo. Realizzata tra la fine del Trecento e quella del Quattrocento fu punto di riferimento per coloro che, provenendo dall'oltralpe, giungevano a Pigna, ultimo presidio meridionale di casa Savoia, per scambiare merci o trasferire il bestiame. Persone semplici e devote a cui è dedicata una straordinaria Biblia Pauperum, il ciclo di affreschi di Giovanni Canavesio, datato 1482, uno dei più grandi e articolati complessi decorativi quattrocenteschi della Liguria. I temi rappresentati mirano al coinvolgimento e all'educazione dei fedeli e raccontano la Passione di Cristo e il Giudizio Finale.

Il visitatore sarà invitato a mettersi nei panni del viandante del Quattrocento, osservando le immagini come le avrebbe viste chi, stanco del viaggio, cercava qui ristoro per il corpo e per l'anima, e cogliendone il valore narrativo, l'intensità espressiva e il forte messaggio etico. Il percorso permetterà anche di riconoscere gli elementi stilistici dell'opera, per comprendere la grandezza di Giovanni Canavesio e il dialogo della sua pittura con il contesto culturale del tempo.

La chiesa di San Michele sarà aperta alle visite dalle 10:45 (dopo la Messa) alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30) con turni ogni 20 minuti circa in gruppi di 15-20 persone. Alle ore 16,00 la storica dell'arte Letizia Lodi racconterà il Polittico di Giovanni Canavesio. Per chi ha difficoltà di deambulazione sarà disponibile un piccolo bus navetta messo a disposizione dal Comune di Pigna per raggiungere la chiesa di San Bernardo, con partenza dal parcheggio Prato Giaira.

PIGNA – CHIESA DI SAN TOMMASO

In basso, vicino alla strada provinciale, è difficile immaginare un monumento tanto suggestivo ma così nascosto alla vista come la Chiesa romanica di San Tommaso. Secondo la tradizione, attorno al sito della chiesa di San Tommaso esisteva un nucleo abitato altomedievale noto come Malborgo, poi abbandonato. La chiesa, databile al XII secolo, doveva essere imponente e vasta, testimoniando l'esistenza di una comunità numerosa e devota; è probabile che ad essa facessero riferimento anche gli abitanti dei piccoli nuclei agricoli sparsi sui versanti circostanti.

I romantici ruderi accoglieranno i visitatori in un ampio prato su cui si affacciano le rovine della navata laterale sinistra con le sue soluzioni strutturali talvolta arcaiche e talvolta più ardite e avanzate, che rimandano a maestranze evolute e a influenze provenzali. Non mancherà la suggestione della grande cripta, la cui presenza si intuisce al di sotto delle tre absidi, ancora inesplorata. Elementi che avvicinano la quasi sconosciuta San Tommaso alle chiese più affascinanti del Ponente ligure.

PIGNA– VILLA ISNARDI (visita riservata agli iscritti FAI con possibilità di iscriversi in loco)

Al di fuori dal centro storico di Pigna, ma a breve distanza da esso, Villa Isnardi è un edificio signorile in posizione aperta e luminosa, affacciata sul fondovalle e sui boschi del versante opposto. Rappresenta una tipica casa esempio della vita e del gusto dell’abitare di una famiglia borghese tra Ottocento e Novecento. Dal 1905 fu la dimora "di campagna" del dottor Ludovico Isnardi ed è attualmente di proprietà di alcuni suoi discendenti, che la abitano ed eccezionalmente la apriranno alle visite in occasione delle GFP 2026.

Visitando la Villa e ascoltando le parole di chi la abita, gli iscritti al FAI scopriranno la storia di una persona. Ludovico Isnardi, che per i pignaschi è ancora oggi ricordato come un vero 'monumento' del borgo e della sua comunità. Fu un personaggio affascinante, che merita ancora oggi di essere raccontato per mantenerne viva la memoria e da proporre come esempio di vita e di comportamento.

Così ricordano il dottor Isnardi i suoi eredi attuali proprietari della villa, Carlo e Bianca Maria Borgogno: "Siamo onorati che la nostra casa di famiglia in Pigna sia oggetto di interesse da parte di un’istituzione di valore come il Fondo Ambiente Italiano, per ricordare la figura del professor Ludovico Isnardi che, partendo da umili origini, raggiunse nel periodo a cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento una prestigiosa posizione professionale e contribuì al progresso della scienza medica, mantenendo sempre un forte legame con Pigna e con i suoi concittadini. A loro destinò un lascito importante per favorire l'educazione e lo studio delle nuove generazioni, motori di progresso sociale".

Corso Isnardi, 65; orario visite: 10.00-12.30 / 14.00-18.00

PIGNA - PASSEGGIATA NATURALISTICA ALLA MADONNA DEL PASSOSCIO

Partendo dal borgo di Pigna ci si inoltrerà tra terrazzamenti coltivati ad ulivi, lungo la storica Via Crucis caratterizzata da ben 15 cappellette. Un percorso vario con ampie vedute sulle boscose montagne circostanti, con tratti assolati in cui la macchia mediterranea è protagonista per poi trasformarsi all’improvviso in un fitto bosco ombroso ricco di lecci, roverelle, felci e muschi, giungendo infine sul piazzale antistante al Santuario della Madonna del Passoscio, un belvedere con ampia vista sulla valle. Un itinerario ricco di spunti di carattere naturalistico, storico, geologico. Verranno illustrati einterpretati i vari ambienti ponendo particolare attenzione ai SIC presenti nell’area del comune pignasco, alla copertura vegetazionale e all’orogenesi alpina.

Previste due partenze ore 10,00 ed ore 14,00 Numero partecipanti 25 al massimo. Percorso andata/ritorno, durata: 3 ore circa. Dislivello 370 mt circa Km 6 circa. Partenza dal Comune di Pigna. La prenotazione per la passeggiata è obbligatoria e da effettuarsi mandando un messaggio WhatsApp al numero 391 104 2608 o scrivendo alla mail imperia@faigiovani.fondoambiente.it e lasciando nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo mail. Il contributo è di 10 € per gli iscritti FAI, 15 € per i non iscritti. Si raccomandano scarpe con buona suola (non liscia), abbigliamento comodo, acqua personale.



VISITE E INIZIATIVE SPECIALI NEI BENI FAI IN LIGURIA



Casa e Collezione Laura, Ospedaletti (IM)

Sabato 21 e domenica 22 marzo

Orari: 10 – 12 e 14 – 17 (ultimi ingressi ore 16)

Visite guidate a cura dello Staff del Bene ore 10 – 11 – 14 – 15 – 16, massimo 10 partecipanti a visita, prenotazione consigliata

Casa e Collezione Laura a Villa San Luca sono state donate da Luigi Anton Laura e dalla moglie Renata Salesi, detta Nera, nel 2001 al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano. Dal 1953 Villa San Luca, ex chiesa anglicana distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata la residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera. I coniugi Laura sono stati una coppia affiatata nella vita e nella professione, animata da un'autentica e condivisa passione per l'arte, lo studio e il collezionismo. Casa Laura è il sorprendente scrigno che racchiude la loro originale e personalissima raccolta d'arte applicata, eccezionale e unica in Italia e in Europa: circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani. Il museo è composto da due edifici comunicanti: un ex hotel fine 1800, dove esisteva una galleria espositiva e un laboratorio (oggi l'entrata del Museo) e un'ex chiesa anglicana del primo ventennio del '900, Villa S. Luca, bombardata dall'alto durante la II Guerra Mondiale, e completamente ristrutturata dall'interno dai sig.ri Laura nei primissimi anni '50. Operazione di restauro molto interessante che vede create all'interno dell'ex chiesa sia le pareti divisorie che i solai; anche il tetto è stato ricostruito con le volte originarie. Molto interessanti le soluzioni abitative che i signori Laura adottarono nella Villa San Luca, e soluzioni d'arredo molto all'avanguardia per i tempi.