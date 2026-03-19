Pelizzari si allena a Sanremo in vista della Classicissima e del Giro: l’incontro con Alessandro Il Grande (Foto)

“Ho avuto il piacere di conoscere ed ospitare il giovane talento del ciclismo Italiano Giulio Pelizzari anno 2003 che corre con il team Red Bull”. Sono le parole di Alessandro Il Grande, albergatore di Sanremo e presidente del Consiglio comunale.

Pelizzari è stato a Sanremo per allenarsi in previsione della imminente corsa della classicissima di sabato prossimo e per il Giro d’Italia. “Al giovane corridore – termina Il Grande - ho voluto augurare un in bocca al lupo per la sue prossime sfide”. Presente anche il suo allenatore ed ex ciclista professionista Sylwester Szmyd.