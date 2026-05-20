Vallecrosia al Mare, performance e salute: il dottor Stefano Beschi parla di alimentazione e integrazione per il runner (Foto e video)

Alimentazione e integrazione per il runner tra performance e salute è stato il tema al centro dell'incontro del ciclo 'Oltre il traguardo' andato in scena sabato mattina nella sala polivalente del comune di Vallecrosia al Mare.

Il dottor Stefano Beschi, laureato in Dietistica, personal trainer CFT3 (ISSA Italia), istruttore sportivo fitness (Unige) con certificazione ISSN-SINSeB presso la scuola di nutrizione ed integrazione nello sport (SNIS) e Master Jmedical Sinseb Nutrition And Wellness, ha affrontato diversi argomenti come la nutrizione del runner, l'alimentazione prima e dopo la corsa, la nutrizione durante l'attività, l'idratazione e l'equilibrio elettrolitico, l'integrazione sportiva, la performance e la salute catturando l'attenzione del pubblico presente in sala. "Il dottor Beschi è stato davvero esaustivo toccando vari argomenti sull'alimentazione sportiva e anche collegati alla salute. E' stato un discorso generico ma molto piacevole" - fanno sapere gli organizzatori - "E' stata molto bella l'apertura del seminario, il dottor Beschi ha, infatti, detto che 'se lo sport fosse una medicina prescrivibile sarebbe prescritto costantemente' perché, in effetti, è fondamentale per la prevenzione di tante patologie, se svolto con determinati criteri. C'è stata una buona partecipazione, siamo contenti della riuscita dell'evento".

L'evento è stato proposto dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare. "Il prossimo appuntamento sarà venerdì 22 maggio dalle 19 alle 20.30 nella sala polivalente del Comune insieme al dottor Marco Curti, laureato in Fisioterapia, fisioterapista del Piatti Tennis Center e titolare dello studio fisioterapico Marco Curti. Il tema dell'incontro sarà 'Correre senza dolore, prevenzione e recupero'" - svelano gli organizzatori - "Si potrà, perciò, scoprire come prevenire, gestire e recuperare al meglio dagli infortuni legati alla corsa attraverso un approccio pratico e multidisciplinare. Si parlerà degli infortuni più frequenti nei runner, delle cause, della prevenzione e del trattamento; del protocollo RICE, che cos'è, quando e come applicarlo; del ruolo del fisioterapista nel recupero funzionale; del recupero, degli strumenti e delle strategie per ottimizzarlo e dell'importanza del lavoro multidisciplinare per la performance e per la salute. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la prenotazione a 3485686204 o via email a atleticavallecrosia@gmail.com visto che alla fine del convegno verrà offerto un rinfresco. Sarà, inoltre, possibile effettuare una donazione a sostegno dell'attività dell'associazione".