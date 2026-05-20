Ospedaletti, secondo appuntamento con la rassegna “Il Cantico della Bellezza”

Dopo l’esordio di sabato scorso con l’applaudito concerto del Mandolinology Quartet, venerdì 22 maggio si tiene il secondo e ultimo appuntamento della IX edizione della rassegna “Il Cantico della Bellezza”, dedicata al ricordo di Valerio Venturi.

Alle ore 17 nello spazio eventi “La Piccola” avrà luogo un incontro culturale sul tema “Musica e Filosofia” in occasione dell’uscita del 56° numero della rivista “The Mellophonium”, una testata fondata nel 1999 da Freddy Colt con la collaborazione di Valerio, che ne fu il direttore responsabile dal 2003 al 2018.

Si tratta di una raffinata pubblicazione, apprezzata a livello nazionale, di cultura e critica musicale, attualmente diretta da Romano Lupi, giornalista, saggista e professore nelle scuole pubbliche. E sarà proprio il direttore a coordinare l’incontro in cui verrà illustrata la nuova uscita, appositamente realizzata, insieme agli interventi di alcuni dei coautori di questo ricco numero. Si parla di Nietzsche, Schopenhauer, Platone, Wagner, Adorno, Wittgenstein, Guénon, Battiato, Epicuro, Camerini, Hegel, Battisti, ma anche di John Coltrane e Miles Davis. Al numero 56 del “Periodico Saltuario di Cultura Musicale” (tale il sottotitolo della rivista) hanno collaborato con propri articoli: Dario Salvatori, Claudio Gambaro, Ferdinando Molteni, Alberto Moreno, Giuseppe Arcadio Losa, Sandro Soleri, Riccardo Sasso, Freddy Colt, Paolo Bisantis, Umberto Bianchi, Marco Scolesi, Marco Perotti e Silvio Ripamonti. Si tratta del primo numero con la foliazione aumentata a 24 pagine.

Per trattare il delicato e complesso rapporto tra la musica e il pensiero filosofico attraverso i secoli il direttore Lupi ha coinvolto anche docenti e studenti dei licei di Sanremo e Imperia, le cui rappresentanze parteciperanno all’incontro per dare continuità all’idea del “Premio Valerio Venturi” per il giornalismo scolastico, realizzato negli scorsi anni in abbinamento al “Cantico della Bellezza”.

Il pomeriggio culturale sarà arricchito da interventi musicali del cantautore e polistrumentista ospedalettese Carlo Ormea.

Una copia del “Mellophonium” sarà distribuita gratuitamente a tutto il pubblico partecipante.

La rassegna è sostenuta dal Comune di Ospedaletti, organizzata dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” con il patrocinio dell’Accademia della Pigna e del sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo, i cui rappresentanti saranno presenti all’evento.

L’ingresso è libero.