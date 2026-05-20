Ventimiglia, l’Area Archeologica di Nervia ospita un nuovo appuntamento del ciclo “Non solo Albintimilium - Incontri all’Antiquarium”

Giovedì 21 maggio, alle ore 16, l’Area Archeologica di Nervia ospiterà un nuovo appuntamento con “Non solo Albintimilium - Incontri all’Antiquarium” il ciclo di conferenze nato per scoprire tutto ciò che ruota intorno alla città romana sia dal punto di vista geografico e territoriale, sia cronologico e concettuale.

Protagonista della giornata sarà il tema "Non solo Albintimilium. Popolamento, vie e risorse di una terra tra mare e montagna". In questo ambito, il terzo incontro dal titolo "Relitti romani nel Ponente Ligure" vedrà come relatore Simon Luca Trigona (SABAP Liguria) per un approfondimento dedicato all'archeologia subacquea e alle testimonianze dei commerci marittimi lungo le nostre coste.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri si svolgono in presenza e saranno successivamente disponibili in modalità asincrona sul canale YouTube della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria. I docenti iscritti sulla piattaforma SOFIA potranno ottenere l’attestato di frequenza previo superamento di un test di apprendimento al termine di ciascun incontro.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 0184 25 23 20, scrivere a drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it o visitare il sito internet www.nervia.cultura.gov.it.