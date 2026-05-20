Sanremo, al Palafiori premiati gli studenti vincitori del concorso “La Musica e il Festival di Sanremo”

Si è svolta sabato mattina, nell’atrio del Palafiori, la premiazione dei disegni realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente in occasione del concorso “La Musica e il Festival di Sanremo”, pensato per stimolare i giovani studenti a vivere la città con una maggiore partecipazione, prendendo come spunto iniziale proprio il Festival, la manifestazione più rappresentativa e conosciuta. Sono stati proclamati vincitori: al primo posto Eva Kandoian (Ospedaletti), al secondo posto Sofia Barillari (Nobel), al terzo posto Ameliya Popovych (Mater). Sono state assegnate anche diverse menzioni speciali. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’ufficio scuole del Comune di Sanremo e con il Teatro Ariston e ha visto la partecipazione del vicesindaco Fulvio Fellegara.

"È stato davvero bello constatare tanta creatività e passione negli occhi dei giovani studenti - dichiara il vicesindaco Fellegara – perché attraverso l’arte e il disegno, non solo esprimono il proprio talento ma si connettono con l'identità culturale e musicale della nostra città. Sostenere iniziative come questa significa investire nel legame tra i giovani e il territorio, rendendoli protagonisti delle iniziative della comunità. Ringrazio quindi l’istituto scolastico nella persona del professor Claudio Letizia e tutti i docenti che hanno collaborato, gli studenti e le studentesse, l’ufficio scuole del Comune e il dottor Walter Vacchino per la disponibilità”.

“È il secondo anno che dedichiamo tempo, energie e passione a questo progetto – aggiunge il professor Letizia- per il quale ringraziamo il sostegno del Comune di Sanremo, perché crediamo profondamente nel valore educativo dell’arte e dell’impegno. Attività come questa aiutano i ragazzi a fermarsi un momento, ad ascoltarsi, a guardarsi dentro. E proprio lì, dentro ciascuno di loro, si nascondono emozioni, sogni, paure, sensibilità e talenti che spesso aspettano soltanto l’occasione giusta per emergere. Rivolgo un ringraziamento al vicesindaco Fellegara, al dottor Vacchino, ai ragazzi, ai docenti e a tutti coloro che, a avario titolo, hanno collaborato alla realizzazione di questo concorso”.

Gli alunni sono stati chiamati a produrre dei disegni, con tecnica libera, relativi agli aspetti della kermesse che li hanno maggiormente colpiti. La mostra sarà visitabile per tutta la settimana nell’atrio del Palafiori e poi, gli elaborati dei vincitori, saranno ospitati al Teatro Ariston.