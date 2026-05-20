Dance in Motion di Sanremo conquista il Premio Internazionale Danza Giovani 2026 tra podi e applausi meritati

La Dance in Motion di Sanremo torna dal concorso “Premio Internazionale Danza Giovani – Città di Sanremo 2026” con importanti riconoscimenti e tanta soddisfazione per il lavoro svolto da allieve, insegnanti e coreografi. Una giornata intensa, fatta di emozioni, impegno e applausi, che ha visto la scuola distinguersi nelle categorie di modern contemporaneo, sia negli assoli che nei gruppi e nei passi a due.

Nella categoria Passi a due Modern Contemporaneo Junior, splendido secondo posto per “Lu Matrimoniu”, interpretato da Sablone Hilary e Conte Nicole, capaci di conquistare pubblico e giuria con una performance intensa e coinvolgente. Grande risultato anche per gli assoli senior, dove Ghione Carlotta ha ottenuto il terzo posto con “Sit Again”, dimostrando eleganza scenica e grande maturità interpretativa. Importante riconoscimento anche nella categoria Gruppi Modern Contemporaneo Senior, con il secondo posto conquistato da “Muglieri”, presentato dal gruppo Lab Avanzato, applauditissimo per energia, tecnica e forte impatto coreografico.

Tra gli assoli junior, ottima prova anche per Terrenzi Valentina, che con “Human Condition” ha raggiunto il quarto posto, distinguendosi per sensibilità artistica e presenza scenica. “Orgoglio immenso per tutte le soliste e i gruppi che oggi hanno ballato”, fanno sapere dalla scuola, sottolineando la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il percorso di crescita artistica delle giovani danzatrici. Un’esperienza che conferma ancora una volta il valore della Dance in Motion, realtà ormai punto di riferimento nel panorama della danza del territorio sanremese.