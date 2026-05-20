Facciamo la Carta al Museo della Lavanda: un pomeriggio creativo tra natura, fantasia e riciclo per i più piccoli

Domenica prossima dalle 14, il Museo della Lavanda ospiterà “Facciamo la Carta!”, un laboratorio dedicato ai bambini che unisce creatività, riciclo e manualità in un’esperienza divertente e coinvolgente. L’iniziativa propone un’attività educativa e artistica pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dell’artigianato creativo. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno realizzare il proprio foglio di carta personalizzato utilizzando fiori veri e materiali naturali, trasformandosi per qualche ora in piccoli artigiani.

“Un’attività magica e riciclona dove i bambini potranno trasformarsi in piccoli artigiani”: così viene presentato il laboratorio, che punta a stimolare fantasia e sensibilità verso il riuso creativo dei materiali. Ogni bambino avrà la possibilità di creare un elaborato unico da portare a casa come ricordo della giornata. L’esperienza sarà accompagnata anche da una visita guidata al Museo della Lavanda e da una merenda per tutti i partecipanti. L’evento è adatto a bambini di tutte le età, soprattutto a chi ha voglia di sperimentare, pasticciare e divertirsi in un ambiente accogliente e creativo.

La partecipazione al laboratorio prevede un contributo di 5 euro. Gli organizzatori consigliano la prenotazione, così da garantire a ogni bambino il proprio spazio creativo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 331 737 8106 tramite WhatsApp oppure attraverso i canali social dell’organizzazione.