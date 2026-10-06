Sanremo ospita la 20ª Convention nazionale MSA: attesi 150 manager e professionisti dello sport

Sanremo diventerà per tre giorni punto d'incontro del management sportivo italiano. Dal 6 all'8 novembre la città dei fiori ospiterà la 20ª Convention nazionale MSA - Manager Sportivi Associati, appuntamento che lo scorso anno si era svolto a Pompei e che arriverà quest'anno nella Riviera dei Fiori grazie all'organizzazione di Sanremo On e al contributo del Casinò di Sanremo.

Sono attesi circa 150 partecipanti, ai quali si aggiungeranno ospiti e accompagnatori provenienti da diverse parti d'Italia. Manager, dirigenti, aziende e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sui principali temi che interessano il presente e il futuro dello sport. La Convention si svolgerà nelle sale Privata e Privatissima del Casinò, che diventeranno il centro dei lavori per le prime due giornate.

Si parte con il Graduation Day. Il programma prenderà il via venerdì 6 novembre con il Graduation Day della terza edizione del Corso Manager della Sostenibilità nello Sport, promosso da MSA insieme all'Università eCampus.

La giornata proseguirà con il workshop MSA Legacy, rivolto ai manager sportivi del territorio, mentre in serata si terranno gli MSA Awards 2026.

Il cuore della Convention sarà però la giornata di sabato 7 novembre, interamente dedicata agli incontri e agli approfondimenti. Attraverso interventi e tavoli tematici verranno affrontate questioni come la governance dello sport, la sostenibilità, la parità di genere, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze. Nel pomeriggio troveranno spazio anche la presentazione dei progetti e delle attività della community MSA.

Dallo sport alla scoperta di Sanremo. Il programma si completerà domenica 8 novembre con alcune esperienze facoltative rivolte ai partecipanti, tra cui una visita al Teatro Ariston.

L'obiettivo è infatti affiancare ai contenuti professionali della Convention anche la conoscenza della città, trasformando l'appuntamento in un'occasione per presentare Sanremo e il suo territorio a professionisti e personalità del mondo sportivo provenienti da tutta Italia.

Per Sanremo On e Casinò, l'arrivo della ventesima edizione rappresenta così anche un'opportunità sul fronte del turismo congressuale e degli eventi: tre giorni con circa 150 addetti ai lavori, oltre a ospiti e accompagnatori, in un periodo lontano dai tradizionali picchi turistici della città.