Sanremo: al Cassini torna "La mania del pensiero": filosofia, memoria e musica per ricordare il professor Marco Cerasti

Venerdì alle 15, l’Aula magna di Villa Magnolie, al Liceo "Cassini", ospiterà la presentazione dell’ultimo numero de La mania del pensiero, la rivista di filosofia curata dagli allievi e dai docenti dell’istituto. Un appuntamento che nasce dal lavoro svolto quotidianamente nelle classi e che rappresenta uno dei momenti conclusivi di un percorso dedicato alla scrittura, alla discussione e alla condivisione delle idee. La rivista si propone infatti come uno spazio nel quale la filosofia diventa occasione di confronto tra generazioni, discipline e differenti punti di vista. Un progetto che, attraverso la redazione comune dei contributi, rafforza il rapporto tra insegnanti e studenti e valorizza il ruolo della riflessione critica nella formazione.

L’incontro avrà inoltre un significato particolare per la comunità scolastica del Cassini, perché sarà dedicato al ricordo di Marco Cerasti, per molti anni docente di filosofia e storia presso il liceo. Alla sua figura è dedicato il focus "Maestro e allievo", nel quale troveranno spazio contributi che ne richiamano il percorso, l’insegnamento e il rapporto costruito nel tempo con gli studenti. Nel corso della presentazione interverranno gli autori degli scritti dedicati a Cerasti, offrendo al pubblico testimonianze e riflessioni sul ruolo svolto dal docente nella vita della scuola. Sarà così possibile ripercorrere, attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e incontrato nel proprio cammino scolastico, l’importanza della sua esperienza educativa e culturale.

L’idea alla base de La mania del pensiero nasce dalla pratica didattica quotidiana e dalla volontà di superare la tradizionale separazione tra le discipline, favorendo al tempo stesso una maggiore collaborazione tra docenti e discenti. Il lavoro della redazione si è sviluppato attraverso incontri dedicati all’esposizione e alla discussione degli scritti, trasformando la realizzazione della rivista in un vero e proprio laboratorio. Un percorso nel quale gli studenti non sono soltanto destinatari dell’attività didattica, ma diventano protagonisti della produzione e della condivisione dei contenuti. La filosofia, in questo contesto, diventa quindi anche uno strumento per imparare a costruire un pensiero autonomo, argomentare le proprie posizioni e confrontarsi con quelle degli altri.

Nel corso del pomeriggio gli studenti autori degli altri contributi presenteranno brevemente i propri lavori, tra saggi e recensioni, consentendo ai presenti di conoscere più da vicino i temi affrontati nell’ultimo numero della rivista. Le loro esposizioni permetteranno di mettere in evidenza il senso e il valore formativo di un progetto che unisce la dimensione della scrittura a quella della discussione e della ricerca. Il lavoro editoriale diventa così parte integrante dell’esperienza scolastica, offrendo agli allievi la possibilità di misurarsi con la costruzione di un testo, con la sua presentazione pubblica e con il confronto critico. Un percorso che valorizza la partecipazione e la capacità di trasformare lo studio in occasione di elaborazione personale.

A completare l’appuntamento sarà la partecipazione del coro e degli allievi del liceo musicale, guidati dalla professoressa Giulia Ferraro e dal professor Jacopo Cassese. La componente musicale accompagnerà quindi un incontro nel quale filosofia, memoria, scrittura e musica si intrecceranno, dando vita a un momento pensato non soltanto per presentare una pubblicazione, ma anche per raccontare una parte significativa della vita culturale del Liceo Cassini. La presentazione de La mania del pensiero sarà così l’occasione per riunire studenti, docenti e pubblico nel segno del confronto e della memoria, con un particolare omaggio a Marco Cerasti e alla sua attività di insegnante e maestro.