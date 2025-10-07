Ventimiglia: incidente di ieri a Villatella, proseguono le indagini degli inquirenti e attesa per l'esito dell'autopsia

Proseguono le indagini degli inquirenti sul tragico incidente e sulla morte di Rocco Trimarchi, il 58enne operaio del comune di Ventimiglia, che ha perso la vita mentre operava con una ruspa nella zona di Villatella.

Sul corpo dell’uomo dovrà essere eseguita l’autopsia per capire se ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore, oppure per un errore di manovra che lo ha fatto finire per 15 metri nel dirupo. Difficile anche capire il motivo per cui si trovasse in quella zona, visto che le operazioni che doveva svolgere erano da mettere in atto in un’altra per conto del comune.

Tutte situazioni che dovranno essere appurate dalle indagini. L’incidente, lo ricordiamo, è avvenuto in mattinata in località Serro Superiore, sotto la frazione di Villatella, su una strada particolarmente impervia. Il corpo di Trimarchi è stato trovato nel primo pomeriggio. Già dalle prime ore della mattina, stava operando con la ruspa su quel tratto, ma qualcosa è andato terribilmente storto: il mezzo sembra aver perso il controllo e precipitato nel dirupo. Al termine della caduta, l’operaio è stato schiacciato dal mezzo, che avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di arrestarsi.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: personale del 118, militi della Croce Verde Intemelia e l’automedica sono arrivati sul luogo dell’incidente. Era stato anche allertato l’elisoccorso ‘Grifo’, ma l’intervento è stato successivamente cancellato perché ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, insieme all’Amministrazione comunale di Ventimiglia guidata dal sindaco, Flavio Di Muro, che si è portato immediatamente sul luogo della tragedia, esprimendo profondo cordoglio per la perdita di un dipendente stimato.

Testimoni hanno riferito che, al momento dell’incidente, Trimarchi si trovava da solo lungo una strada spesso frequentata da cacciatori. Al momento non sono stati ancora fissati i funerali.