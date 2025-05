Sanremo: guida sicura, oggi in piazza Colombo un circuito educativo e le simulazioni di soccorsi e di controllo (Foto e Video)

Piazza Colombo si è trasformata oggi in un circuito educativo e divertente per bambini dai 6 ai 12 anni grazie all’evento 'Junior Bikers – Dream Experience', una giornata pensata per trasmettere ai più piccoli i valori della sicurezza stradale e della guida responsabile. L’evento, organizzato dalla Polizia locale nell’ambito del Progetto “Guido bene, guido sicuro!” con il supporto del Moto Club BMS e della Croce Bianca Imperia, ha visto oggi una serie di attività pratiche sulle minimoto per giovani partecipanti.

Nella tarda mattinata di oggi si è svolta una simulazione di soccorso e la dimostrazione di rianimazione a cura della Croce Bianca Imperia. Successivamente, per insegnare ai ragazzi le modalità delle operazioni messe in atto dalla Polizia Municipale, è stato 'fermato' il Presidente della Polizia Municipale Alessandro Il Grande, da una mini agente, che ha controllato i documenti ed elevato una 'multa positiva', dove è stato elencato tutto ciò che di legale è stato messo in atto dal motociclista.

C'è poi stato un intervento della Polizia locale sul tema della sicurezza stradale, con momenti di dialogo e spiegazioni adatte anche ai più piccoli. Alla mattinata, insieme al Moto Club Sanremo (che ha fornito i mezzi e aiutato nella formazione dei giovani motociclisti) hanno partecipato il Comandante Fulvio Asconio, il suo vice Eria Biondi Zoccai, alcuni agenti che hanno spiegato ai ragazzi le modalità di fermo. Con loro, oltre al Presidente Il Grande, anche l'Assessore Regionale Luca Lombardi e gli Assessori comunali Alessandro Sindoni e Giuseppe Sbezzo Malfei.