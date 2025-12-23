Seborga: lo youtuber Human Safari in visita nel Principato (Video)

Chi ama i viaggi e l’avventura conosce bene il suo nome: Human Safari, al secolo Nicolò Balini, è uno dei più seguiti travel blogger e youtuber italiani.

Con oltre 120 Paesi visitati e una community enorme che lo segue in ogni angolo del pianeta, Nicolò è diventato negli anni un punto di riferimento per chi sogna di esplorare il mondo, scoprire culture lontane o semplicemente lasciarsi ispirare da nuove storie.

Questa volta, però, la sua curiosità lo ha portato in un luogo speciale, unico nel suo genere: il Principato di Seborga.

Un incontro atteso e un piacere reciproco

La visita di Human Safari è stata accolta con grande entusiasmo. Per Seborga, che da sempre affascina viaggiatori, giornalisti e curiosi grazie alla sua storia particolare e alla sua identità culturale, ospitare un divulgatore così noto è stato motivo di orgoglio e un’occasione preziosa per far conoscere ancora di più il proprio patrimonio.

Nicolò si è mostrato fin da subito autentico, disponibile e genuino, proprio come appare nei suoi video. Passeggiando tra le vie del borgo, ascoltando aneddoti e curiosità sul Principato, ha dimostrato grande interesse per la storia, le tradizioni e le peculiarità che rendono Seborga un luogo davvero unico nel panorama italiano.

Un piccolo grande paese che lascia il segno

La visita è stata l’occasione per mostrare a Human Safari il cuore del Principato:

il centro storico con i suoi scorci caratteristici,

la storia affascinante della monarchia seborghina,

le tradizioni locali,

l’atmosfera accogliente che da sempre contraddistingue la comunità.

Il tutto in un clima di cordialità e simpatia, che ha reso l’incontro ancora più piacevole.

Un nuovo “paese sbloccato”

Con la sua consueta ironia, Nicolò ha confermato che Seborga entra ufficialmente nella lista dei suoi “nuovi paesi sbloccati”, un’espressione che nel tempo è diventata un vero marchio di fabbrica per i suoi viaggi e che ha fatto sorridere tutti i presenti.