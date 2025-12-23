Vallecrosia: il Vescovo Suetta celebra la Santa Messa di Natale alla RSA Casa Rachele (Foto)

La RSA Casa Rachele ha avuto l'onore di ospitare un evento speciale e significativo: la S. Messa in preparazione del S. Natale celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta Vescovo di Ventimiglia – San Remo, che ha portato un messaggio di speranza, conforto e comunità agli Ospiti, al personale e a tutti gli intervenuti.

Il Vescovo è stato accolto dal Presidente della Fondazione Rachele Zitomirski, Geom. Rocco Noto, dal Direttore Mauro Vicenzi, dal Presidente della Cooperativa Zivia Diego Cricca, dagli Ospiti, dai familiari, dai Volontari dell’AVO e da tutto il personale della RSA.

La Santa Messa è stata concelebrata dal Parroco di San Rocco Don Rito, dal Parroco di Nostra Signora Assunta Don Emilio, dal Diacono Achille, Vice-Presidente della Fondazione Rachele Zitomirski, e dal Diacono Henricus incaricato del Vescovo per la Pastorale all’interno della RSA Casa Rachele.

Ad animare la S. Messa i canti, accompagnati alla chitarra dalla bravissima Antonella, preparati dagli Ospiti, dal personale e dagli amici di Casa Rachele.

Alla solenne celebrazione eucaristica sono intervenuti gli Ospiti e i loro parenti, le Autorità civili e militari, i Consiglieri Regionali Amando Biasi e Veronica Russo, il Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, il Vice Sindaco Cristian Quesada e numerosi tra Consiglieri e Assessori comunali, i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione e della Cooperativa Sociale Zivia, i volontari dell’AVO e tutti i lavoratori della Casa.

La celebrazione, che si è svolta nella sala comune della RSA, ha visto la grande famiglia di Casa Rachele unita alla comunità per i festeggiamenti del Natale. Con grande affetto e devozione, il Vescovo ha celebrato la S. Messa, che è stata anche un momento di preghiera e riflessione per tutti i presenti, sottolineando l'importanza del dono e del donarsi che è l’unico modo per aprire il cuore e raggiungere la felicità.

Prendendo spunto dalle letture ha parlato dell’importanza dell’amore, della fede, e della speranza che ci apre al prossimo.

Durante l’offertorio sono stati portati all’altare, da alcuni operatori della Casa, il pane, il vino, i fiori come espressione di gioia e di festa, la Croce del Giubileo – ancora di speranza –, e i riconoscimenti dell’attività agli operatori: diplomi e spille da appuntare alla divisa.

La Fondazione Zitomirski ha riconosciuto la dedizione al lavoro, nella RSA Casa Rachele, per i 5 anni consecutivi a Alina Acsinte, Roberta De Negri, Manuela Guerrini e Anna Mariga.

Le nostre care colleghe, che ricoprono ruoli fondamentali, nell’assistenza, l’ausilio, la nutrizione e il sostegno degli Ospiti, sono state celebrate non solo per la loro professionalità, ma anche per il calore umano che portano nella vita quotidiana della RSA. Loro che, come ricorda il Direttore, hanno iniziato il loro percorso all’interno della RSA Casa Rachele nel 2020, il periodo del covid-19, il periodo più brutto per iniziare a lavorare in una RSA. Loro hanno dato fiducia a Casa Rachele, hanno messo da parte la paura e sono diventate parte integrante di questa “Famiglia allargata”. Un grande applauso si è elevato in tutta la sala, a testimonianza dell’apprezzamento per coloro che, con dedizione, operano quotidianamente per “mettere l’anziano al primo posto”.

Al termine della celebrazione, le autorità hanno condiviso con gli Ospiti, i parenti e gli Operatori, all’interno della Residenza, il tradizionale pranzo conviviale a cui ha fatto seguito il consueto scambio degli auguri per un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo alla presenza dell’immancabile torta a sorpresa, mirabilmente preparata dalle cuoche della struttura e servita da tutto il personale in divisa.

I prossimi appuntamenti natalizi sono fissati per martedì 23 quando a Casa Rachele si terrà la grande festa con lo spettacolo “Un Natale Spettacolare”, preparato dagli Ospiti e dal personale e a cui farà seguito l’arrivo di Babbo Natale a consegnare i doni ai figli dei dipendenti. Il pomeriggio proseguirà con la consegna delle borse di studio ai figli più grandi del personale.