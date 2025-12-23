Il Team Vannacci “X Legio” di Ventimiglia allestisce un presepe nei giardini pubblici (Foto)

Spunta un presepe nei giardini pubblici “Tommaso Reggio” a Ventimiglia. E' stato realizzato dal Team Vannacci “X Legio” di Ventimiglia, in occasione delle festività natalizie.

"Installare un presepe non è soltanto un atto decorativo ma un gesto che custodisce la nostra storia, la nostra cultura e i valori che hanno plasmato generazioni" - fa sapere il Team Vannacci “X Legio” di Ventimiglia - "Il presepe racconta la famiglia, la speranza che si fa forza. E' un simbolo che unisce perché appartiene alla tradizione condivisa del nostro territorio, un invito alla riflessione sul valore delle nostre radici".

"In un tempo in cui i segni della nostra identità vengono sovente ignorati o addirittura vilmente colpiti, come dimostra il recente danneggiamento del presepe di Brescia, diventa ancora più importante riaffermare con fermezza ciò che rappresenta per noi, per consapevolezza e responsabilità verso ciò che ci è stato tramandato e che vogliamo tramandare, un gesto che ricorda che i simboli non si cancellano con un atto vandalico" - sottolinea il Team Vannacci “X Legio” di Ventimiglia - "Il presepe resiste perché parla al cuore. Resiste perché racconta chi siamo. Resiste perché ogni volta che lo ricostruiamo, riaffermiamo la nostra identità con ancora più forza. Difenderlo significa difendere un patrimonio culturale che non appartiene al passato, ma al domani, significa scegliere di non lasciare che gesti di inciviltà o intolleranza oscurino ciò che di più semplice e profondo abbiamo: il senso di comunità. Noi, tutti noi, lotteremo ogni giorno perché i nostri valori siano rispettati e che nessuno cerchi di cancellarli. Nell’occasione si porgono sinceri ringraziamenti al dottor Sergio Pallanca che ha fornito le raffigurazioni".