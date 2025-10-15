 / Cronaca

Ventimiglia, muore mentre usa la ruspa comunale: fissato il funerale di Rocco Trimarchi

Sarà nella chiesa parrocchiale di Torri

Sarà venerdì 17 ottobre alle 15 presso la chiesa parrocchiale dell'Addolorata e di San Luigi a Torri, frazione di Ventimiglia, il funerale del 58enne Rocco Trimarchi, operaio del Comune trovato morto, lo scorso 6 ottobre, a Serro Superiore.

Rocco lascia la compagna Kirsten Kern Kiki, i fratelli Giulia, Alessandro e Tiziana, il nipote Omar, parenti e amici. Dopo il funerale la salma proseguirà per il tempio crematorio di Sanremo.

Dopo l’autopsia, eseguita ieri, la Procura ha, infatti, rilasciato alla famiglia dell’operaio il nulla osta per le esequie. Continuano, intanto, le indagini per capire la dinamica esatta dell'incidente, avvenuto su una strada impervia a Serro Superiore, e comprendere il motivo per il quale si trovava in quella zona, visto che il lavoro che avrebbe dovuto effettuare per conto del Comune era a Villatella. La Procura di Imperia ha, inoltre, aperto un’inchiesta per omicidio colposo e tre sono le persone indagate, tutte dipendenti comunali, oltre al sindaco Flavio Di Muro.

 

 

Elisa Colli

