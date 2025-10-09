Ventimiglia: avviso di garanzia per la morte di Rocco Trimarchi, il sindaco Di Muro "Piena fiducia negli inquirenti"

“Mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi. Prima di tutto, il mio pensiero va, ancora una volta, a lui e alla sua famiglia, profondamente colpita da questo terribile lutto”.

Sono le parole del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per i fatti di lunedì scorso a Villatella. “Tengo a sottolineare però – prosegue - rispetto all’indagine aperta anche nei miei confronti, che sono sereno e ho piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti, trattandosi di un atto dovuto per garantire l’esercizio del diritto di difesa. Naturalmente sono e rimango a completa disposizione dell’autorità giudiziaria – termina - al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda e dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati”.