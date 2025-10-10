Incidente mortale sul lavoro di lunedì a Ventimiglia: gli indagati hanno nominato i rispettivi avvocati difensori

Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Rocco Trimarchi, il 58enne ruspista del comune di Ventimiglia, trovato senza vita nel primo pomeriggio di lunedì scorso nella zona di Villatella.

In attesa dell’autopsia, fissata per martedì, è stato nominato dagli indagati un perito di parte, Claude Orengo Maglione. Intanto gli stessi hanno nominato i loro avvocati: il sindaco Flavio Di Muro sarà difeso da Davide Condrò mentre il dirigente Stefano Sciandra da Alessandro Mager, Pasquale Nocito da Alessandro Moroni ed Ivano Banaudo da Alberto Pezzini.

Bisognerà attendere i risultati dell’esame autoptico per capire i motivi esatti del decesso di Trimarchi. Si dovrà stabilire se, prima della morte abbia avuto un malore, oppure se è finito nel dirupo per una errata manovra. Le indagini dovranno anche capire il motivo per cui si trovasse in quella zona, visto che i lavori per conto del comune dovevano svolgersi in un’altra.