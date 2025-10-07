 / Ventimiglia Vallecrosia...

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 07 ottobre 2025, 14:47

Ventimiglia: Torri piange la scomparsa di Rocco Trimarchi, operaio comunale e figura amata del quartiere

Il Comitato esprime cordoglio per la perdita di un uomo generoso e sempre presente nella vita della comunità

Il Comitato di Quartiere di Torri esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Trimarchi, concittadino e operaio comunale, tragicamente venuto a mancare ieri sulle alture di Villatella.

Rocco è stato una presenza autentica, generosa e costante nella vita del paese: disponibile, concreto, sempre pronto a dare una mano senza mai tirarsi indietro. Il suo impegno e la sua attenzione verso la comunità resteranno un esempio per tutti noi.

Il Comitato di Quartiere di Torri si unisce con affetto al dolore della famiglia e di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

