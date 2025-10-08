Ventimiglia: incidente mortale di lunedì scorso a Villatella, chi sono gli indagati della Procura. Attesa per l'autopsia

Si tratta di un dirigente, un funzionario del comune ed un capo squadra, oltre al sindaco (ma solo per consentire la presenza di un suo difensore in sede di autopsia) gli indagati per omicidio colposo, in relazione alla morte del dipendente del comune di Ventimiglia Rocco Trimarchi. La Procura di Imperia, che ha aperto un’inchiesta sull’incidente, ha indagato Stefano Sciandra (dirigente dell’area tecnica), Pasquale Nocito (funzionario dell’ufficio manutenzioni) ed Ivano Banaudo (capo squadra) oltre al primo cittadino. L'iscrizione nel registro degli indagati è ovviamente un atto dovuto, in quanto non risultano responsabilità dirette ma solo perchè superiori del 58enne.

Con i primi provvedimenti della Procura, quindi, si aprono le indagini che vedranno gli inquirenti ascoltare gli indagati, dopo che i medici legali si saranno pronunciati sull’esame autoptico sul corpo di Trimarchi. Dovranno capire il motivo per cui il 58enne, infatti, si trovasse al volante della ruspa di proprietà del comune, in un luogo diverso da quello che era previsto per i lavori da svolgere. In più l’autopsia dovrà evidenziare se l’uomo è stato colto da malore, oppure se l’incidente sia stato provocato da un’errata manovra che ha fatto precipitare per una quindicina di metri il mezzo che, nell’impatto, ha schiacciato Trimarchi.

Al momento non sono ancora stati esaminati gli eventuali messaggi e le telefonate, ricevuti e mandati da Trimarchi. All'interno potrebbero nascondersi indizi utili per capire cosa è realmente successo. Gli inquirenti stanno anche vagliando le condizioni della ruspa, se fosse adeguata all’uso su un terreno così impervio, se fosse in buone condizioni manutentive. Dovranno anche appurare perché Trimarchi si trovasse in quella zona specifica, che non risulta corrispondere all’area di lavoro prevista per lui nelle attività ufficiali del Comune.