Sanremo: ricercato internazionale fermato durante un controllo, 48enne arrestato dagli agenti del commissariato

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno arrestato un 48enne straniero ricercato a livello internazionale, destinatario di un mandato di cattura per reati di falsificazione di documenti e abuso di autorità commessi nel suo Paese d’origine.

Il fermo è avvenuto nella mattinata del 20 gennaio durante un posto di controllo. I poliziotti hanno notato un’auto che, alla loro vista, ha rallentato bruscamente per poi procedere a velocità ridotta. Il comportamento sospetto ha spinto gli agenti a intimare l’alt. Alla richiesta dei documenti, il conducente ha mostrato un evidente nervosismo, inducendo gli operatori ad approfondire le verifiche.

Dai controlli è emerso che l’uomo risultava segnalato dal Servizio Interpol. Accompagnato negli uffici del Commissariato, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici che hanno confermato la sua identità e la corrispondenza con il ricercato. Nel suo Paese, i reati contestati prevedono una pena massima fino a 23 anni di detenzione.

Terminate le procedure di rito, il 48enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Sanremo, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’estradizione. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto considerato pericoloso e ricercato da tempo a livello internazionale.