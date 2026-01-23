 / Cronaca

Referendum e giusto processo: lunedì prossimo a Sanremo la presentazione del comitato territoriale per il Sì

Alle 14.30 all’Hotel Nazionale l’incontro promosso dalla Camera Penale di Imperia e Sanremo con Bosio, Romanelli, Scopelliti e Icardi

E’ stata convocata per lunedì prossimo, all’hotel Nazionale di Sanremo (ore 14.30) la presentazione del comitato territoriale per il ‘si’ della camera penale di Imperia e Sanremo, aderente all’unione camere penali italiane.

Il tema dell’appuntamento è ‘Referendum: le ragioni del si per la piena attuazione del giusto processo’. Il pomeriggio informativo sarà introdotto dall’avvocato Marco Bosio, presidente della camera penale di Imperia e Sanremo.

Interverranno successivamente: l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell’unione camere penali italiane; la Senatrice Francesca Scopelliti, presidente della fondazione internazionale per la giustizia ‘Enzo Tortora’; l’avvocato Vincenzo Icardi, vice presidente della camera penale ponentina.

