Referendum e giusto processo: lunedì prossimo a Sanremo la presentazione del comitato territoriale per il Sì

E’ stata convocata per lunedì prossimo, all’hotel Nazionale di Sanremo (ore 14.30) la presentazione del comitato territoriale per il ‘si’ della camera penale di Imperia e Sanremo, aderente all’unione camere penali italiane.

Il tema dell’appuntamento è ‘Referendum: le ragioni del si per la piena attuazione del giusto processo’. Il pomeriggio informativo sarà introdotto dall’avvocato Marco Bosio, presidente della camera penale di Imperia e Sanremo.

Interverranno successivamente: l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell’unione camere penali italiane; la Senatrice Francesca Scopelliti, presidente della fondazione internazionale per la giustizia ‘Enzo Tortora’; l’avvocato Vincenzo Icardi, vice presidente della camera penale ponentina.