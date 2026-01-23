Ventimiglia in lutto per la morte dell'imprenditore Andrea Carminati

Ventimiglia è in lutto per la morte di Andrea Carminati, scomparso nell'ospedale di Sanremo all'età di 87 anni.

Lascia la moglie Virginia, la figlia Giovanna, le nipoti Alice, Laura, Lisa e Marta, i nipoti Carminati, i parenti e gli amici. Era molto conosciuto nella città di confine e nel ponente ligure per la sua professione, era, infatti, un noto imprenditore, e per il suo impegno come alpino, era iscritto nel gruppo alpini della val Nervia. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come una persona tenace, intelligente, ironica, generosa, che cercava sempre di trasmettere il suo entusiasmo agli altri, che amava la montagna e scalare le vette insieme agli 'amici della montagna'.

Il funerale avrà luogo domani, sabato 24 gennaio alle 10.30 nella cattedrale di Ventimiglia Alta, ove verrà celebrata la santa messa di suffragio in presenza della salma, che verrà poi tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Bordighera.