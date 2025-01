Il 5 aprile il Sanremo Pride: "La città sarà il punto di partenza di un grande cambiamento"

Sanremo ospiterà il Sanremo Pride, il primo evento del circuito nazionale "Ondapride" in Italia. Una data che non è stata scelta a caso: il 5 aprile segna l’anniversario di quella che è stata definita la "Stonewall italiana", un momento storico fondamentale per la difesa della dignità e dei diritti delle persone LGBTQI+, avvenuto proprio a Sanremo nel 1972. Lo rende noto il Comitato Pride Sanremo.

Cinquantatré anni fa, infatti, un gruppo di militanti italianə, insieme ad attivistə provenienti da Francia, Olanda, Belgio, Norvegia e Gran Bretagna, diedero vita a una manifestazione che segnò la storia del movimento LGBTQI+ italiano. La protesta nacque in risposta al Congresso internazionale di Sessuologia organizzato dal CIS (Centro Italiano di Sessuologia) presso il Casinò di Sanremo, ove da psichiatri e psicologi nazionali e internazionali l’omosessualità veniva definita un “comportamento deviante” e catalogata come parafilia nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quel giorno, il coraggio di pochə fu la scintilla per accendere una lunga lotta per i diritti di moltə.

"Il Sanremo Pride 2025 sarà un’occasione per ricordare quella storica mobilitazione, ma anche per riflettere sul cammino percorso e sulle battaglie che restano da affrontare in un clima di gioia e serenità. Partiremo da Sanremo, dice i il comitato, città simbolo della Penisola, per dare il via a un’onda di lotte colorate che attraverserà tutta l’Italia. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata, che sarà ricca di musica e interventi in un'atmosfera di grande festa, perché i diritti acquisiti non sono, purtroppo, scontati e ai giorni nostri vanno ancora difesi con orgoglio e coraggio. Sanremo sarà nuovamente il punto di partenza di un grande cambiamento".