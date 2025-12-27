Serata magica e suggestiva, Festa delle Lanterne a Dolceacqua

Dolceacqua si prepara a vivere una serata magica e suggestiva con la Festa delle Lanterne, in programma oggi, il 27 dicembre. Un evento speciale pensato per grandi e piccini, che unisce teatro, favola e atmosfera natalizia.

Protagonista della serata sarà lo spettacolo itinerante “Bricciole di Pollicino”, un racconto teatrale che prenderà vita tra le vie del paese. L’appuntamento è fissato per le 17 in piazza Garibaldi, dove i partecipanti potranno ritirare il braccialetto corrispondente al proprio orario di prenotazione. All’orario indicato, i gruppi partiranno per un percorso emozionante e fiabesco, accompagnati dagli attori.

La Festa delle Lanterne, ormai appuntamento tradizionale e molto atteso del periodo natalizio a Dolceacqua, si conferma anche quest’anno come uno dei momenti più suggestivi delle festività. Da un paio d’anni l’evento vede la collaborazione con Alessandro Bergallo e il suo gruppo teatrale, che guidano il pubblico tra le vie del paese con racconti, sorprese e atmosfere fiabesche, esaltate dalla luce delle lanterne e dalla magia del Natale.

La partecipazione è gratuita su prenotazione e, come ogni anno, l’evento ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni, confermando il grande successo dell’iniziativa. Si invita il pubblico a portare con sé una lanterna oppure ad acquistarla direttamente in piazza: saranno disponibili le lanterne realizzate dalla scuola materna di Dolceacqua, contribuendo così a sostenere una preziosa iniziativa del territorio. Un appuntamento imperdibile per vivere Dolceacqua in una veste incantata, tra luci, teatro e fantasia.