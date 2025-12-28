A Sanremo torna lo storico Cimento Invernale: al Nettuno Beach il tradizionale tuffo di fine anno dopo gli anni di stop

Dopo alcuni anni di pausa, dovuti anche all’emergenza Covid, il Comune di Sanremo riporta in calendario lo storico Cimento Invernale, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del tuffo fuori stagione.

L’evento si terrà allo stabilimento balneare Euro Nettuno Beach: il ritrovo è fissato per le ore 11, con l’apertura delle iscrizioni. Intorno alle 11.30 è previsto l’arrivo dei Canottieri, che come da tradizione daranno ufficialmente il via al bagno di buon augurio.

Al termine del tuffo, i partecipanti saranno accolti da un rinfresco offerto dal bar/ristorante dello stabilimento, seguito dalla consegna degli attestati.

La gestione dei Bagni Nettuno è affidata alla ASD Sanremo Like Swim, guidata da Fabio Laura. A condurre la mattinata sarà Agostino Orsino, che accompagnerà l’evento con musica e animazione.