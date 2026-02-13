Ventimiglia, un Carnevale che si muove tra festa, gioco e sostenibilità per grandi e piccoli

Ventimiglia si prepara a vivere un Carnevale diverso dal solito, all’insegna del divertimento, della partecipazione e della mobilità sostenibile.

Domenica 22 febbraio torna infatti l’appuntamento promosso da FIAB Riviera dei Fiori, con il patrocinio del Comune, pensato per trasformare lo spazio pubblico in un luogo di festa, gioco e condivisione.

La giornata si svolgerà in collaborazione con le associazioni Natura Intemelia e Scuola di Pace, proponendo un programma ricco di attività rivolte a bambini, famiglie e adulti. Musica, giocoleria, giochi classici, ping pong e trucca bimbi animeranno il pomeriggio, creando un’atmosfera accogliente e inclusiva.

Accanto ai momenti ludici, non mancheranno iniziative dedicate alla scoperta del territorio: laboratori di ciclo‑meccanica, attività naturalistiche e sessioni di birdwatching permetteranno ai partecipanti di conoscere più da vicino la biodiversità locale e l’ambiente che caratterizza la città.

Per mamme, papà e curiosi sarà inoltre possibile provare gratuitamente biciclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita, soluzioni pratiche e sostenibili per gli spostamenti quotidiani, dalla scuola al lavoro.

In linea con lo spirito dell’evento, i partecipanti sono invitati a raggiungere il Carnevale a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, e naturalmente a presentarsi in maschera, trasformando la mobilità sostenibile in un momento di festa collettiva.