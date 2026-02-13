Festival di Sanremo 2026, accordo con Costa Crociere per la cerimonia di apertura al Porto Vecchio

E' stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sanremo e Costa Crociere per la realizzazione dell’evento collaterale alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Il provvedimento riguarda in particolare la “Cerimonia di apertura” in programma domenica 22 febbraio nell’area del Porto Vecchio, con spettacoli luminosi, intrattenimento e un grande show piromusicale sincronizzato con la musica. L’accordo prevede un contributo di 96mila euro (Iva compresa) da parte di Costa Crociere, destinato a coprire le spese sostenute dal Comune per l’organizzazione delle iniziative.

Il programma prevede, dalle 18.45 del 22 febbraio, uno spettacolo piromusicale della durata di quindici minuti, mentre dal 22 al 28 febbraio saranno attivi allestimenti scenografici e luminosi sul molo, con accensione in base alla luce naturale. Costa, che organizzerà la crociera a bordo della nave 'Costa Toscana' con sosta in rada davanti a Sanremo durante la settimana del Festival, contribuirà a titolo di liberalità, rimborsando le spese effettivamente sostenute dall’ente fino al tetto massimo previsto.

L'accordo di quest'anno conferma il legame tra il Festival e il territorio, valorizzando l’immagine di Sanremo come “Città della Musica” e ampliando l’offerta di eventi collaterali capaci di attrarre pubblico e visitatori già nei giorni precedenti l’avvio ufficiale della kermesse.