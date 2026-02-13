Bordighera: nuovo appuntamento culturale con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano

Il secondo e nuovo appuntamento della rassegna ‘Sguardi dentro e fuori di noi’, curata dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano, avrà luogo giovedì 19 febbraio p.v., sempre presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana 52), con inizio alle ore 16.30.

Il tema dell’incontro è: “Il ruolo del giornalismo nell’approfondimento della cronaca oltre la notizia. Un dialogo con il giornalista ligure Marco Vallarino, autore del libro di Tigri d’inchiostro”.

Presenta e modera il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni.

Si parlerà di giornalismo di inchiesta, di approfondimento delle varie notizie e di come il raccontare la realtà attraverso la fantasia è una delle tante possibilità che il giornalista ha di riportare ai lettori quanto accaduto nel mondo. I mezzi di informazione offrono, talvolta, approfondimenti nei quali la notizia del giorno diventa lo spunto per una storia di fantasia destinata a rielaborare in maniera creativa l’articolo di cronaca, dandone una interpretazione lucida e avvincente. Si avrà modo di discuterne con il giornalista e scrittore imperiese Marco Vallarino, il quale ha scritto negli anni decine di brevi racconti umoristici, tinti di noir, tratti da fatti di cronaca e attualità, o ispirati a ricorrenze particolari come Natale, Pasqua, San Valentino. Una trentina di quei racconti sono poi confluiti nel libro Tigri d’inchiostro.

Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti. La cittadinanza e gli ospiti sono cordialmente invitati.