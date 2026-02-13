A Ventimiglia Alta torna il Carlevà d’a Ciassa: musica, giochi e il Magico Circo per grandi e piccoli

Domenica prossima dalle 14, Ventimiglia Alta si anima con il ritorno del tradizionale Carlevà d’a Ciassa, in programma nella suggestiva piazza della Cattedrale, nel cuore del centro storico. Giunto alla 47esima edizione, l’evento è organizzato dal Sestiere Ciassa con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Da quest’anno, il Carnevale si arricchisce inoltre della collaborazione di Family Friends Eventi, che porterà in piazza gonfiabili e coloratissime mascotte per la gioia dei più piccoli.

Il tema scelto per questa edizione è “Il Magico Circo”: un pomeriggio di musica e divertimento dedicato ai bambini, con tanti giochi, due pentolacce divise per fasce d’età e il tradizionale banchetto con bugie, dolcetti e caramelle. In programma anche una lotteria con ricchi premi e la premiazione del miglior costume a tema, che riceverà «un simpatico omaggio e una coppa ricordo».

Tra le novità spicca un angolo set fotografico, dove famiglie e bambini potranno scattare in autonomia foto ricordo della giornata. Il programma prevede inoltre le esibizioni degli Sbandieratori e Musici del Sestiere Ciassa e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal Maestro Franco Cocco. La festa si concluderà, come da tradizione, con il suggestivo Falò del Re Carnevale, simbolo di chiusura del Carnevale ventimigliese.