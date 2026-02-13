Spettacoli di qualità, Mino Abbacuccio apre la stagione teatrale musicale di Camporosso (Foto)

Teatro, comicità, musica dal vivo e intrattenimento al centro della stagione teatrale - musicale 2026 proposta dal comune di Camporosso: "T - Time".

Il primo appuntamento sarà sabato 21 febbraio alle 21 in sala Tigli con lo spettacolo comico di Mino Abbacuccio. "Inizia con la serata del 21 febbraio la nostra stagione teatrale musicale che sarà ospitata nella sala Tigli del Centro Falcone e che ci accompagnerà fino alla fine di maggio" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "L'idea è quella di proporre una nuova rassegna pensata per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo".

La programmazione proseguirà il 7 marzo con 'Armonium in: Fammi sentire Amore', concerto contro la violenza sulle donne; il 28 marzo andrà in scena 'Cinematic Duo: Valerio Simonelli e Valentina Caturelli', canzoni tratte dalle migliori colonne sonori; l'11 aprile vi sarà, invece, la commedia teatrale 'Alessio Santini: Ma perché proprio oggi?'; il 9 maggio verrà proposto un omaggio a Dalla e Battisti 'Gaia Chon: Lucio vs Lucio' mentre il 23 maggio vi sarà uno spettacolo di magia comica 'Magic Mani: La mano c'è ma non si vede'. "La programmazione propone spettacoli di qualità tra teatro, comicità, musica dal vivo e intrattenimento" - svela Gastaldo - "Un calendario variegato che punta a trasformare il nostro centro in un punto di riferimento culturale stabile per la comunità e per tutto il territorio".

"Gli eventi sono stati concordati in collaborazione con la Tilt Corporate, azienda molto attiva in tutta Italia nel campo dello spettacolo e delle manifestazioni" - dice Gastaldo - "La vendita dei biglietti è già online per tutte le serate e ovviamente anche in loco".