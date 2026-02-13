Sanremo, “Domenica In”: da domani il modulo da compilare online

Dalle ore 9 di domani (14 febbraio) alle ore 23.59 del 16 febbraio sarà possibile compilare il modulo on line per partecipare all’estrazione dei biglietti di “Domenica In”.
Infatti, in occasione della trasmissione televisiva che si svolgerà domenica 1° marzo al Teatro Ariston, condotta da Mara Venier e trasmessa da Rai Uno, anche quest’anno l’Amministrazione comunale metterà a disposizione alcuni biglietti per assistere al programma.
Per partecipare, è necessario compilare l’apposito modulo, esclusivamente on line, che si trova nella home page del sito web istituzionale (www.comune.sanremo.im.it)
Le domande verranno accettate dal sistema esclusivamente dalle ore 9 del 14 febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio.
L’estrazione, in modo telematico, avverrà il 17 febbraio: ciò significa che sarà sufficiente presentare la richiesta negli orari indicati in quanto, procedendo ad estrazione, non si terrà conto dell’ordine di iscrizione.
Successivamente, solo in caso di assegnazione, il richiedente verrà contattato telefonicamente direttamente dall’ufficio URP.
Si precisa che verrà presa in considerazione una sola richiesta per 2 nominativi con l’avvertenza che, per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo del fruitore dello stesso.
Pertanto i biglietti saranno STRETTAMENTE PERSONALI
Sarà possibile ritirare i biglietti ESCLUSIVAMENTE ALL’URP (corso Garibaldi, 1) nelle seguenti date (muniti di un documento di identità):
- giovedì 26 febbraio, 14 -18
- venerdì 27 febbraio, 9-13 e 14 – 17
- sabato 28 febbraio, 9 - 14
- domenica 1 marzo, 9 - 14