Libereso Guglielmi a San Bartolomeo al Mare: sala piena per “Il Tea con l’autore” (Foto)

Sala esaurita a San Bartolomeo al Mare per il terzo appuntamento 2026 della rassegna letteraria “Il Tea con l’autore”, che ha dedicato un incontro intenso e partecipato alla figura di Libereso Guglielmi. La manifestazione, ormai consolidata nel panorama culturale del Ponente ligure, ha offerto al pubblico l’occasione di rileggere la sua eredità attraverso testimonianze dirette, riflessioni editoriali e materiali originali.

Accolti dalla curatrice Viviana Spada, sono intervenuti Tanya e Barry Guglielmi, che hanno restituito un ritratto personale del padre, accompagnando il racconto con ricordi familiari e aneddoti. A completare l’incontro, la presenza del giornalista Claudio Porchia, che ha presentato il volume Ricette per ogni stagione, sottolineandone la dimensione gastronomica e culturale: non un semplice ricettario, ma un percorso tra fiori ed erbe spontanee che invita a interpretare il paesaggio come dispensa e a riscoprire ingredienti dimenticati. Libereso è stato un convinto sostenitore dell’utilizzo in cucina delle erbe spontanee e dei fiori.

Porchia nel suo intervento ha ricordato il lungo rapporto con Libereso, che ha accompagnato per oltre dieci anni, dal 2006 al 2016, in incontri e iniziative in tutta Italia, curandone inoltre tutte le pubblicazioni. Un lavoro prezioso, che ha contribuito a consolidarne la diffusione e la lettura contemporanea, e che continua ancora oggi attraverso attività divulgative dedicate alla sua figura e al suo pensiero.

In occasione dell’incontro sono stati esposti alcuni disegni originali di Libereso, elemento che ha arricchito l’esperienza offrendo uno sguardo diretto sulla dimensione artistica del botanico, spesso meno conosciuta ma centrale nel suo approccio alla natura.

Conosciuto come “il giardiniere di Calvino”, Libereso fu botanico, floricoltore, divulgatore, viaggiatore e spirito libero. Nel centenario della nascita e a dieci anni dalla scomparsa, l’appuntamento di San Bartolomeo ha rappresentato una tappa significativa per avvicinarsi alla sua visione della natura come spazio di conoscenza e libertà. Gli ultimi libri, pubblicati dalla casa editrice Semi Rurali di Firenze, continuano a raccogliere interesse, segno di una figura ancora capace di dialogare con il presente. L’evento ha confermato la capacità della rassegna di trasformare la presentazione di un volume in un momento di riflessione culturale più ampio, dove letteratura, gastronomia e territorio si incontrano in una narrazione condivisa.

Foto: Diego Lupano