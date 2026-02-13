Sanremo, domani pomeriggio la Festa di Carnevale in corso Salvo D’Acquisto

Appuntamento domani pomeriggio per tutti i bambini alla Festa di Carnevale organizzata dall’Assessorato al Turismo, in programma a partire dalle 14:30 in corso Salvo d’Acquisto (zona Sud Est).

Un momento di gioia molto atteso, che ogni anno registra una grande partecipazione di famiglie per un pomeriggio di giochi e allegria.

Tutti i bimbi, infatti, saranno coinvolti in una sfilata delle maschere, potranno assistere alle animazioni messe in scena su un palchetto e parteciperanno a laboratori, truccabimbi e giochi vari.

Previste anche le premiazioni per le maschere più originali e simpatiche.