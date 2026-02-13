Ventimiglia, gran finale di “Sipario d’Autore” con gli Oblivion e il loro travolgente “Tuttorial”

Il sipario della rassegna “Sipario d’Autore 2026” si prepara a chiudersi con un’esplosione di energia, comicità e musica. Martedì 3 marzo alle 21, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà gli Oblivion con “Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità”, il nuovo spettacolo che sta conquistando il pubblico in tutta Italia.

Il quintetto composto da Grazianna Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli torna nel Ponente ligure con la sua inconfondibile miscela di teatro, musica e ironia. Tuttorial è definito dagli stessi artisti un vero e proprio “anti‑musical carbonaro”, dove i cinque performer cantano, suonano e percuotono strumenti di ogni tipo, trasformandosi in un’orchestra vivente.

Lo spettacolo è un viaggio surreale e irresistibile tra avanspettacolo e dj set, capace di mescolare cultura pop, satira contemporanea e riferimenti storici in un vortice di trovate geniali. Così Galileo Galilei diventa una star di TikTok, Leonardo da Vinci lotta per creare contenuti virali, mentre Marco Mengoni canta all’Ikea. Un caleidoscopio di epoche e linguaggi che racconta la società dei social con intelligenza e leggerezza.

Gli Oblivion esplorano con ironia le nuove “specie” della modernità — dal rider al leone da tastiera — alternando gag, parodie musicali e improvvisazioni in perfetto stile Oblivion. E, come da tradizione, non mancheranno le loro celebri incursioni nel mondo musicale e televisivo: la data ventimigliese arriva infatti pochi giorni dopo la settimana del Festival, occasione perfetta per proporre le immancabili parodie dedicate ai brani sanremesi.

Tra i momenti più attesi, anche il ritorno del “caro” Alessandro Manzoni, alle prese con l’impresa impossibile di ambientare I Promessi Sposi nelle serie TV più famose di sempre. Una chiusura di stagione che promette risate, riflessioni e divertimento per tutte le generazioni: Boomer, Millennial, Gen Z e persino Neanderthal, come scherzano gli stessi artisti.

Biglietti

Platea: € 30,00

Galleria: € 25,00

Galleria studenti: € 10,00

(Prezzi al netto delle commissioni di prevendita web.)

Un appuntamento da non perdere per salutare in grande stile la stagione teatrale ventimigliese.