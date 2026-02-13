Il Salotto delle Celebrità conquista Sanremo: il format simbolo del Fuori Festival approda nella cornice esclusiva di Porto Sole

Durante la settimana del Festival di Sanremo, la città ligure diventa un palcoscenico diffuso capace di catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori. In questo contesto ad altissima intensità mediatica, Il Salotto delle Celebrità si conferma come uno degli appuntamenti più autorevoli, riconoscibili e strategici del Fuori Festival, distinguendosi come molto più di un semplice luogo d’incontro. Il Salotto delle Celebrità è infatti un’esperienza editoriale e relazionale di alto profilo, capace di intercettare il cuore pulsante della kermesse e di trasformarlo in contenuti, relazioni e opportunità concrete per artisti, media e aziende partner.

Prodotto da Alessandro Grifa e Albert D’Alterio della New GIG Promotion, il Salotto nasce dalla visione di professionisti con una solida esperienza nel mondo degli eventi, della comunicazione e dell’intrattenimento. Un progetto che negli anni ha saputo evolversi mantenendo intatti eleganza, autorevolezza e identità, adattandosi ai linguaggi contemporanei senza perdere coerenza. Oggi il Salotto è un punto di riferimento stabile del Festival: uno spazio scelto da artisti, personaggi pubblici e professionisti per raccontarsi in modo autentico, “lontano dai riflettori più convenzionali ma immerso nel cuore dell’evento”.

All’interno del Salotto delle Celebrità prendono forma interviste, incontri, dialoghi spontanei e backstage emozionali che restituiscono il lato più umano e strategico di Sanremo. Un ambiente progettato per favorire dialogo, relazione e qualità del tempo, un vero “salotto” nel senso più autentico del termine, dove il valore nasce dall’incontro. Per le aziende partner, Il Salotto delle Celebrità rappresenta una piattaforma di comunicazione altamente qualificata, in cui la visibilità si traduce in racconto ed esperienza. I brand non sono semplici sponsor, ma parte integrante di un ecosistema narrativo che valorizza identità, valori e prodotti in un contesto prestigioso e coerente. La presenza di celebrità, artisti e opinion leader permette una comunicazione naturale e credibile, amplificata da una copertura costante su social media, web, stampa e format digitali, con contenuti ad alto engagement.

Elemento distintivo del Salotto è l’attenzione maniacale alla qualità: dagli allestimenti all’accoglienza, dalla selezione degli ospiti alla cura dei contenuti. Una comunicazione mai invasiva, ma armonica, capace di esaltare sia il contesto artistico sia il valore dei partner coinvolti. Il Salotto delle Celebrità non si esaurisce nei giorni del Festival. I contenuti prodotti continuano a vivere nel tempo, alimentando una narrazione che rafforza branding e reputazione dei soggetti coinvolti. In un’epoca di attenzione frammentata, il Salotto si afferma come strumento di comunicazione duraturo e credibile. Per l’edizione sanremese, Il Salotto delle Celebrità approda a Porto Sole, una delle location più esclusive e riconoscibili della città. Situato nel pieno centro di Sanremo, tra Punta San Martino e il porto storico, il marina privato è simbolo di eleganza, lifestyle mediterraneo e accoglienza di alto livello.

Con oltre 700 posti barca e una posizione strategica a pochi passi dal cuore del Festival, Porto Sole durante la settimana sanremese diventa un vero salotto a cielo aperto, frequentato da artisti, imprenditori, media e ospiti internazionali. La scelta della location non è casuale: la sua atmosfera raffinata e la vocazione agli eventi ne fanno un amplificatore naturale di visibilità e prestigio, arricchendo il racconto del Festival con un livello esperienziale di forte impatto emotivo e comunicativo. In questo scenario esclusivo, Il Salotto delle Celebrità rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come luogo simbolo del glamour sanremese, capace di unire contenuto, immagine e relazione in uno dei contesti più iconici della Riviera dei Fiori.