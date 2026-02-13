Riapre Casa Laura con offerta di San Valentino, arriva il Carnevale e il Festival delle Ragazze con Alice Malerba

Un fine settimana ricco di appuntamenti culturali e di intrattenimento attende la città di Ospedaletti, che celebra San Valentino e il Carnevale con tre eventi pensati per pubblici diversi, tra arte, tradizioni e letteratura.

Casa Laura riapre per San Valentino

In occasione della festa degli innamorati, domani 14 febbraio riaprono le visite guidate a Casa Laura, lo “scrigno delle meraviglie” custodito all’interno di Villa San Luca.

La preziosa collezione donata dai coniugi antiquari Luigi Anton Laura e Renata Salesi al Fondo per l'Ambiente Italiano torna quindi visitabile e, per l’occasione, propone una speciale promozione: due ingressi al prezzo di uno.

Informazioni e prenotazioni: tel. 331 1813155.

Domenica di Carnevale sulla Pista Ciclabile

Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 14.30, la città si anima con i festeggiamenti del Carnevale lungo la Pista Ciclabile.

Il programma prevede animazione con trampolieri, vintage games, sfilata e premiazione delle maschere, baby-dance, balli di gruppo e bancarelle. La colonna sonora sarà affidata alla Banda folk Florelia di Ospedaletti.

Il Festival delle Ragazze e l’incontro con l’autrice

Sempre domenica 15 febbraio, alle ore 17, la rassegna “Festival delle Ragazze” farà tappa presso La Piccola in via Cavalieri di Malta.

Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Alice Malerba, che presenterà il romanzo Come brace coperta (ed. Mondadori), dialogando con Raffaella Fenoglio.







