“Le vie dello sconto… sono infinite”: shopping e super occasioni nel cuore di Imperia

Sabato 14 febbraio 2026 i negozi del Civ NuovOneglia vi invitano ad Imperia per trascorre una giornata imperdibile che permetterà di accedere ad opportunità esclusive in via Ospedale, via Monti, via San Giovanni e in Galleria degli Orti. L’evento “Le vie dello sconto…sono infinite” è organizzato con il patrocinio della Città di Imperia e per l’occasione le bancarelle dei commercianti verranno esposte al di fuori dei propri negozi, creando un percorso ricco di offerte e sorprese! Un evento che sostiene il commercio locale, contribuisce a valorizzare la Città di Imperia e che si svolgerà lungo le seguenti vie e con i seguenti negozi che esporranno la merce con le bancarelle fuori dai propri negozi:

Via dell'Ospedale: La Bottega di Fe’, I Tessuti di Giulia, Zimò, L'Angolo della Maglia, Mariarosa, Biancheria Casabella, Ottica Siniscalchi, Marzia C.;

Via Monti: Elvio Campi, Ottica Peirano, Quiksilver Store Imperia, Cmp Store Imperia.

I negozi di Galleria degli Orti : Derby, Arredi & Dintorni, Angel's69, Nuovo Look, Angel's 69 Kids ;

Via San Giovanni: Libreria Ubik, Biancheria Mantellassi, Soggetti abbigliamento, Riflessottica.

Portici di destra: Intimissimi Uomo, Qui Moda.

Un’occasione da non perdere e per approfittare degli sconti di fine stagione, scoprire le proposte dei negozi locali e accedere a opportunità esclusive disponibili solo durante l'evento.

Per l’occasione tutti i bar e ristoranti del centro storico vi aspetteranno per squisite prelibatezze: Lanteri Bakery, Cicò, Sosta e Gusta, Bar Delfo, Ristorante dalla Padella alla Brace, Bar Ligure, Caffetteria San Giovanni, Aqua, Pasticceria Mou, Caffetteria Piccardo, Bar Ariston, YoYogurt.