Economia | 13 febbraio 2026, 12:00

“Le vie dello sconto… sono infinite”: shopping e super occasioni nel cuore di Imperia

Sabato 14 febbraio il Civ NuovOneglia porta le bancarelle in strada tra offerte, sconti e ultime occasioni tra via Ospedale, via Monti, via San Giovanni e Galleria degli Orti

Sabato 14 febbraio 2026 i negozi del Civ NuovOneglia vi invitano ad Imperia per trascorre una giornata imperdibile che permetterà di accedere ad opportunità esclusive in via Ospedale, via Monti, via San Giovanni e in Galleria degli Orti. L’evento “Le vie dello sconto…sono infinite” è organizzato con il patrocinio della Città di Imperia e per l’occasione le bancarelle dei commercianti verranno esposte al di fuori dei propri negozi, creando un percorso ricco di offerte e sorprese! Un evento che sostiene il commercio locale, contribuisce a valorizzare la Città di Imperia e che si svolgerà lungo le seguenti vie e con i seguenti negozi che esporranno la merce con le bancarelle fuori dai propri negozi:

  • Via dell'Ospedale: La Bottega di Fe’, I Tessuti di Giulia, Zimò, L'Angolo della Maglia, Mariarosa, Biancheria Casabella, Ottica Siniscalchi, Marzia C.;
  • Via Monti: Elvio Campi, Ottica Peirano, Quiksilver Store Imperia, Cmp Store Imperia.
  • I negozi di Galleria degli Orti: Derby, Arredi & Dintorni, Angel's69, Nuovo Look, Angel's 69 Kids;
  • Via San Giovanni: Libreria Ubik, Biancheria Mantellassi, Soggetti abbigliamento, Riflessottica.
  • Portici di destra: Intimissimi Uomo, Qui Moda.

Un’occasione da non perdere e per approfittare degli sconti di fine stagione, scoprire le proposte dei negozi locali e accedere a opportunità esclusive disponibili solo durante l'evento.

Per l’occasione tutti i bar e ristoranti del centro storico vi aspetteranno per squisite prelibatezze: Lanteri Bakery, Cicò, Sosta e Gusta, Bar Delfo, Ristorante dalla Padella alla Brace, Bar Ligure, Caffetteria San Giovanni, Aqua, Pasticceria Mou, Caffetteria Piccardo, Bar Ariston, YoYogurt.

I.P.

