Alto Adige in inverno: una destinazione, molte esperienze

L’Alto Adige, o Südtirol nella denominazione tedesca, è unanimemente considerata come una delle mete invernali più complete dell’intero arco alpino. La varietà del territorio, unita a un’organizzazione turistica di altissimo livello, permette infatti ai visitatori di vivere una grande varietà di esperienze.

In questo territorio, lo sport, il wellness, la cultura, le tradizioni alpine e gastronomiche convivono in modo equilibrato, rendendolo ideale sia per vacanze attive sia per soggiorni all’insegna del relax, a prescindere dal periodo scelto.

Vacanze in Alto Adige: scegliere la struttura giusta

Quando si organizza una vacanza, estiva o invernale che sia, la scelta dell’alloggio ha un’importanza cruciale per vivere al meglio il soggiorno. Fortunatamente, trovare un hotel da sogno in Alto Adige non è molto difficile perché l’offerta è ampia e di altissima qualità.

Per chi è alla ricerca di standard elevati e di ottimi servizi wellness, un riferimento affidabile è il circuito Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, del quale fanno parte hotel distribuiti in diverse aree del Sudtirolo. Si tratta di strutture 4 stelle superior e 5 stelle che propongono servizi come SPA, saune panoramiche, piscine riscaldate, vasche idromassaggio, trattamenti wellness, aree per il relax, zone per il fitness, solarium, percorsi Kneipp ecc.

Per scoprire le caratteristiche delle varie strutture è sufficiente recarsi sul sito ufficiale Belvita, scegliere la zona (o le zone) d’interesse e fornire poche altre informazioni. Le zone fra cui scegliere sono numerose: Valle Aurina, Dolomiti, Valle Isarco, Merano e dintorni, Bolzano e Val Venosta.

Sport invernali per tutti i livelli

L’inverno in Alto Adige è l’ideale per chi ama lo sci e gli altri sport tipici dei mesi più freddi. I comprensori sciistici che fanno parte del Dolomiti Superski offrono un totale di circa 1.200 km di piste e più di 400 impianti di risalita.

In Alto Adige, oltre allo sci alpino si possono praticare lo sci di fondo, lo scialpinismo, le escursioni invernali, le ciaspolate e le discese con lo slittino, particolarmente apprezzate dalle famiglie.

Tra i comprensori più noti si ricordano: Val Gardena/Alpe di Siusi, Alta Badia, Plan de Corones, Cortina d’Ampezzo, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen e tanti altri ancora.

Cultura, eventi, borghi e luoghi da visitare

Durante un soggiorno invernale in Alto Adige si possono vivere moltissime esperienze diverse. In tutte le località, piccole o grandi che siano, vengono organizzati eventi e manifestazioni di ogni tipo: mercatini, sagre, concerti, spettacoli di suoni e luci, mostre, visite guidate, attività per i più piccoli.

Sono numerosi anche i borghi, le città e le attrazioni naturali che meritano una visita. A seconda della zona di soggiorno, si possono organizzare gite di mezza giornata per scoprire città come Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno, Ortisei, San Candido, Dobbiaco, Brunico, Castelrotto, Chiusa, Corvara ecc.

Gli appassionati di cultura e tradizioni locali hanno l’opportunità di visitare numerosi musei, tra cui si ricordano il Museo Archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, il Museo Civico di Merano, il Museo Diocesano nel Palazzo Vescovile di Bressanone, i Messner Mountain Museum (MMM, rete di musei dedicati alla montagna, ideata da Reinhold Messner) ecc.

Vi sono anche interessanti architetture religiose come il Duomo di Bressanone, l’Abbazia di Novacella o il Monastero di Sabiona.

L’Alto Adige in inverno, quindi, combina sport, cultura, natura e wellness, offrendo esperienze adatte a ogni tipo di viaggiatore e rendendo ogni soggiorno unico e completo.















