Pompeiana esclusa dai Comuni montani: il Comune protesta e prepara azioni per difendere la qualifica

Il Comune di Pompeiana dice ufficialmente no all’esclusione dalla nuova classificazione dei Comuni Montani, definita prima in sede regionale e poi in Conferenza Stato-Regioni. Con una presa di posizione formale e una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale esprime forte dissenso nei confronti di criteri giudicati inadeguati e non rispondenti alla realtà territoriale.

Secondo il Comune, la decisione è anomala e difficilmente comprensibile, soprattutto alla luce delle caratteristiche oggettive del territorio. Pompeiana, infatti, viene descritta come un’area con una chiara identità montana, riconoscibile sotto molteplici profili: orografico, ambientale, agricolo e paesaggistico. Dal punto di vista della flora e della fauna, della collocazione intercollinare, della vocazione agricolo-pastorale e della presenza di un’ampia prateria arida sottoposta a vincoli e politiche di tutela, il Comune rivendica pienamente la propria montanità.

Nel documento approvato dalla Giunta si sottolinea come la recente Legge Montagna preveda importanti risorse economiche e misure di sostegno per contrastare lo spopolamento e rafforzare servizi essenziali nei territori montani. Proprio per questo, l’esclusione di Pompeiana viene considerata particolarmente penalizzante, anche perché nella nuova classificazione risultano inclusi Comuni costieri, mentre viene lasciato fuori un territorio di entroterra con caratteristiche ambientali e rurali marcate.

«La montanità non può essere ridotta a un semplice dato altimetrico», evidenzia l’Amministrazione, rimarcando come isolamento geografico, fragilità del territorio, difficoltà di accesso e carenza di servizi siano elementi centrali ignorati dall’attuale impostazione dei criteri.

La Giunta comunale ha quindi dato mandato al Sindaco Vincenzo Lanteri di proseguire tutte le azioni utili per ottenere il mantenimento della qualifica di Comune montano, non escludendo l’adesione a ricorsi giurisdizionali collettivi, anche in coordinamento con ANCI Liguria e con altri Comuni esclusi.

«Ci auguriamo che prima della stesura definitiva della normativa la nostra posizione venga rivista e corretta», è l’auspicio espresso dall’Amministrazione, che intende difendere con decisione i valori ambientali, sociali ed economici che da sempre caratterizzano il territorio di Pompeiana.