Antiparasitari per gatti: guida completa alla prevenzione

Anche nei gatti domestici, le infestazioni arrivano da vestiti, scarpe o altri animali, richiedendo trattamenti mensili tutto l'anno. Questa guida analizza soluzioni efficaci come Frontline e AdTab, con indicazioni pratiche per proprietari.
Perché serve la prevenzione tutto l'anno
Le pulci provocano reazioni allergiche alla saliva e anemia nei gattini, mentre le zecche trasmettono malattie anche zoonotiche. I gatti indoor non sono immuni: il 95% del ciclo vitale delle pulci si svolge nell'ambiente domestico. Esperti consigliano prodotti specifici per felini, evitando quelli per cani contenenti permetrine tossiche.
Principali tipi di antiparassitari per gatti
Le formulazioni variano per stile di vita e preferenze feline.
● Spot-on (pipette): liquidi cutanei che si diffondono sul pelo, attivi per 4 settimane contro pulci e zecche.
● Collari: rilasciano insetticidi gradualmente, fino a 8 mesi di protezione.
● Compresse orali: sistemiche, rapide e impermeabili all'acqua.
● Spray: per trattamenti rapidi o cuccioli.
Frontline: soluzioni versatili per gatti
Frontline domina le ricerche con prodotti come Frontline Combo (3 o 6 pipette da 0,5 ml), efficace su pulci adulte, uova e larve. Frontline Spot On (4 pipette) tratta anche acari otodecitici delle orecchie, mentre gli spray (100/250 ml) sono indicati da 2 giorni di vita. Applicazione tra scapole, asciuga in 24-48 ore senza shampoo immediato.
AdTab: compresse masticabili Elanco
AdTab per gatti offre un'alternativa orale con lotilaner: elimina pulci in 6 ore, zecche in 8, protezione mensile. Formati per 0,5-2 kg (12 mg) e 2-8 kg (48 mg), si somministrano come snack post-pasto, ideali per gatti schivi ai topici. Elanco conferma appetibilità e sicurezza da cuccioli.
Altri antiparassitari consigliati
● Advantage Bayer: pipette (40 mg 4 kg) specifiche per pulci.
● Seresto collare: 8 mesi contro pulci, zecche, pidocchi.
● Effipro Duo (Virbac): spot-on trio pulci/zecche/larve.
● Camon Protection: neem naturale (collare, spray, spot-on) come supporto.
● Fipralone Duo, Vectra 3D: opzioni spot-on combinate.
Prevenzione tutto l'anno
Usa prevenzione continua: topici per assorbimento cutaneo, orali per rapidità. Evita prodotti per cani (permetrine tossiche) e testa MDR1 per sensibilità. Per gatti indoor, rischio da umani o crepe.
Un approfondimento sulla prevenzione è disponibile nella guida completa PetMD su pulci e zecche nei gatti.
