 / Economia

Economia | 11 febbraio 2026, 10:24

Antiparasitari per gatti: guida completa alla prevenzione

Gli antiparassitari per gatti proteggono da pulci e zecche, ectoparassiti che causano prurito, dermatiti allergiche e rischi sanitari seri.

Antiparasitari per gatti: guida completa alla prevenzione

Anche nei gatti domestici, le infestazioni arrivano da vestiti, scarpe o altri animali, richiedendo trattamenti mensili tutto l'anno. Questa guida analizza soluzioni efficaci come Frontline e AdTab, con indicazioni pratiche per proprietari.​

Perché serve la prevenzione tutto l'anno

Le pulci provocano reazioni allergiche alla saliva e anemia nei gattini, mentre le zecche trasmettono malattie anche zoonotiche. I gatti indoor non sono immuni: il 95% del ciclo vitale delle pulci si svolge nell'ambiente domestico. Esperti consigliano prodotti specifici per felini, evitando quelli per cani contenenti permetrine tossiche.​​

Principali tipi di antiparassitari per gatti

Le formulazioni variano per stile di vita e preferenze feline.

●      Spot-on (pipette): liquidi cutanei che si diffondono sul pelo, attivi per 4 settimane contro pulci e zecche.​

●      Collari: rilasciano insetticidi gradualmente, fino a 8 mesi di protezione.​

●      Compresse orali: sistemiche, rapide e impermeabili all'acqua.​

●      Spray: per trattamenti rapidi o cuccioli.​

Frontline: soluzioni versatili per gatti

Frontline domina le ricerche con prodotti come Frontline Combo (3 o 6 pipette da 0,5 ml), efficace su pulci adulte, uova e larve. Frontline Spot On (4 pipette) tratta anche acari otodecitici delle orecchie, mentre gli spray (100/250 ml) sono indicati da 2 giorni di vita. Applicazione tra scapole, asciuga in 24-48 ore senza shampoo immediato.​​

AdTab: compresse masticabili Elanco

AdTab per gatti offre un'alternativa orale con lotilaner: elimina pulci in 6 ore, zecche in 8, protezione mensile. Formati per 0,5-2 kg (12 mg) e 2-8 kg (48 mg), si somministrano come snack post-pasto, ideali per gatti schivi ai topici. Elanco conferma appetibilità e sicurezza da cuccioli.​

Altri antiparassitari consigliati

●      Advantage Bayer: pipette (40 mg 4 kg) specifiche per pulci.​

●      Seresto collare: 8 mesi contro pulci, zecche, pidocchi.​

●      Effipro Duo (Virbac): spot-on trio pulci/zecche/larve.

●      Camon Protection: neem naturale (collare, spray, spot-on) come supporto.​

●      Fipralone Duo, Vectra 3D: opzioni spot-on combinate.

 Prevenzione tutto l'anno

Usa prevenzione continua: topici per assorbimento cutaneo, orali per rapidità. Evita prodotti per cani (permetrine tossiche) e testa MDR1 per sensibilità. Per gatti indoor, rischio da umani o crepe.​

Un approfondimento sulla prevenzione è disponibile nella guida completa PetMD su pulci e zecche nei gatti.

Per chi cerca soluzioni pratiche contro antiparassitari per gatti, siti come la pagina antiparass di quattrozampeshop.it offrono un'ampia scelta di prodotti come Frontline e AdTab

La pagina di quattrozampeshop.it elenca prodotti antiparassitari per cani e gatti, inclusi Frontline, AdTab e Seresto, con le offerte speciali.

 



Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium