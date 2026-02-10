Centro Legno di Ventimiglia: dove il legno prende forma con precisione millimetrica

Nel cuore del Ponente Ligure, c’è una realtà che racconta come la passione per il legno possa trasformarsi in un’eccellenza tecnologica senza perdere il calore dell’impresa familiare. È il Centro Legno di Ventimiglia, un’azienda che dal 1981, anno in cui fu rilevata dalla famiglia Franco, ha saputo anticipare le tendenze del mercato, diventando oggi un partner insostituibile per artigiani e privati.

Nata come rivendita di ferramenta e legnami, l’azienda ha vissuto una svolta decisiva grazie all’intuizione di Giorgio Franco, che puntò tutto sul taglio e sulla bordatura di precisione. Oggi, guidata dai fratelli Fabrizio e Roberto Franco, l'attività rappresenta un modello di servizio a 360 gradi.

Un servizio a tutto tondo: dalla materia prima al design

Il cuore pulsante dell’attività è la capacità di innovare senza dimenticare le radici. Il Centro Legno non è soltanto un fornitore di materiali, ma un partner strategico che offre soluzioni concrete:

Tecnologia d’avanguardia: Grazie all’utilizzo di macchinari a controllo numerico (CNC), l'azienda realizza progetti complessi e lavorazioni di alta precisione, garantendo risultati impeccabili dalla progettazione alla costruzione.

Showroom e Serramenti: Una vasta gamma di porte per interni, porte blindate e pavimenti in legno di alta qualità, con un servizio che include la vendita e l'installazione professionale.

Ferramenta Specializzata: Un reparto rinnovato nel 2007, diventato punto di riferimento per affidabilità e convenienza, dove l'assistenza tecnica è garantita da uno staff esperto e preparato.

La filosofia aziendale

Per la proprietà, il segreto risiede nel non limitarsi alla semplice vendita. Fabrizio Franco sottolinea spesso come l'obiettivo primario sia fornire una soluzione completa, seguendo il cliente in ogni fase. È questa dedizione che permette di trasformare un’idea in un progetto concreto, durevole e curato in ogni minimo dettaglio tecnico ed estetico.

Centro Legno è in Corso Genova 47/A a Ventimiglia.

Per ogni ulteriore informazione potete visitare il Sito o chiamare al 0184 295603