Casinò di Sanremo: maggio da record con il Festival Internazionale del Poker, 4.000 partecipanti e incassi a 6,03 milioni di euro

Un mese da incorniciare per il Casinò di Sanremo, che archivia maggio con numeri da record sotto il profilo delle presenze, degli incassi e dell'attrattività turistica. Il bilancio del quinto mese dell'anno certifica il successo della strategia perseguita dalla Casa da Gioco, capace di coniugare grandi eventi internazionali, intrattenimento di qualità e innovazione nell'offerta ludica. A trainare il risultato è stato soprattutto il Festival Internazionale del Poker, che dal 1° al 12 maggio ha ospitato l'Italian Poker Open e l'European Poker Open. In appena dodici giorni, i due tornei hanno richiamato a Sanremo oltre 4.000 giocatori provenienti da tutta Europa, con particolare presenza dalla vicina Francia, generando complessivamente oltre 10.000 presenze considerando accompagnatori e visitatori.

I numeri confermano la centralità del poker nell'offerta del Casinò. Le iscrizioni complessive ai vari tornei hanno raggiunto quota 6.766, mentre l'afflusso di giocatori e ospiti ha avuto ricadute significative non soltanto all'interno della struttura, ma anche sull'intero comparto turistico cittadino. I partecipanti hanno potuto apprezzare non solo la qualità organizzativa degli eventi, ma anche l'eleganza degli ambienti, la sicurezza delle sale e le numerose opportunità di intrattenimento offerte dal Casinò. Il mese non si è però esaurito con il poker. Maggio è stato caratterizzato da una lunga serie di appuntamenti culturali, sportivi e di spettacolo che hanno registrato una significativa partecipazione di pubblico.

Il Roof Garden ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione dello show di Dario Cassini del 2 maggio e dello spettacolo dei Beatle Story andato in scena il 31 maggio. Grande partecipazione anche per i tornei di Burraco del 16 e 17 maggio, mentre il 26 maggio il Casinò ha ospitato il prestigioso gala organizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno per raccogliere fondi destinati ai reparti pediatrici del territorio nell'ambito del progetto Gaslini Diffuso. Particolare interesse ha suscitato inoltre la cena di gala collegata alla manifestazione nazionale "Coppa delle Alpi – Memorial Antonio Sonno". Sul fronte culturale, la stagione teatrale 2025-2026 si è conclusa con successo grazie alla rappresentazione di "Le nostre Donne", accolta da calorosi applausi e da un'importante partecipazione di pubblico. Molto seguiti anche gli incontri con Eleonora Puglia, Alba Parietti, Federico Traversa, Raffaella Ranise e il professor Gustavo Zagrebelsky. Teatro gremito anche per gli appuntamenti dedicati alla danza e all'agonismo, tra cui il Performer Cup e "Danzare per la Vita", oltre al convegno organizzato dall'INPS nazionale in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Sanremo dedicato al tema del frontalierato.

Oltre 26 mila ingressi nel solo mese di maggio

I dati delle presenze testimoniano la forte attrattività della struttura. Nel solo mese di maggio il Casinò ha registrato 26.462 ingressi, portando il dato complessivo annuale a 104.587 visitatori. Sul piano economico, il mese si è chiuso con un incasso pari a 6,03 milioni di euro rispetto ai 5,4 del maggio 2025, mentre dall'inizio dell'anno gli introiti hanno raggiunto 25,4 milioni di euro, con una crescita del 12,41% rispetto allo stesso periodo del 2025. A sottolineare il valore dei risultati raggiunti è il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, affiancato dai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi: “Il Festival del Poker di maggio ha decretato il successo di una formula organizzativa che funziona e ha ricevuto il gradimento dei players, confermato dai numeri. Le iscrizioni ai diversi tornei sono state 6.766, i giocatori più di 4.000. Si può complessivamente attestare la presenza di circa 10.000 persone considerando gli accompagnatori, che si sono riversati nelle nostre sale ma anche nelle strutture cittadine. La macchina organizzativa ha funzionato nel migliore dei modi, permettendo a tutti di fruire dei nostri servizi e delle nostre proposte di intrattenimento in tutte le sale. Il poker è una componente importante della nostra offerta, che potenzieremo ulteriormente con tornei sempre più coinvolgenti durante l'anno.”

Il presidente evidenzia inoltre il successo delle innovazioni introdotte nelle aree dedicate alle slot machine: “Le novità piacciono in tutti i settori. Lo abbiamo constatato nelle sale delle slot, dove è vincente la presenza di sempre nuovi modelli moderni e interattivi, con diversificate fasi di gioco. Il parco macchine è in continua evoluzione. Nelle ultime settimane ne sono state installate otto, altre due arriveranno in questi giorni con schermi da 75 pollici e procedure di attività accattivanti, sempre ricordando di giocare responsabilmente e con misura, una necessità che ripetiamo in tutte le nostre sale.” Infine, il ringraziamento ai lavoratori della Casa da Gioco: “Ringrazio i nostri dipendenti e collaboratori per l'impegno profuso che permette di raggiungere e consolidare questi obiettivi, rafforzando la nostra azienda e la sua capacità di incidere positivamente sul territorio.”

Vincite milionarie nelle slot e jackpot da 180 mila euro

A completare il quadro di un mese particolarmente positivo ci sono anche le importanti vincite registrate nelle sale slot. Nel corso di maggio sono stati assegnati premi superiori ai 5.000 euro per un valore complessivo di 1.256.466 euro. Dall'inizio del 2026 il totale delle vincite superiori a tale soglia ha raggiunto 6.725.665 euro. Continua inoltre ad attirare l'attenzione degli appassionati il jackpot dell'Hold'em Poker, che sfiora ormai i 180 mila euro e attende ancora la mano vincente. Numeri che confermano come il Casinò di Sanremo stia vivendo una fase particolarmente favorevole, sostenuta da una programmazione sempre più ricca e da eventi capaci di attrarre visitatori, turisti e appassionati da tutta Europa, con ricadute positive non soltanto per la Casa da Gioco ma per l'intero sistema economico e turistico della città.