Lavoro, in provincia di Imperia sono previste 6.410 assunzioni da parte delle imprese nel trimestre maggio-luglio 2026

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di maggio 2026, con focus sulle tendenze occupazionali per il periodo maggio-luglio 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.790 le entrate complessive programmate a maggio in provincia di Imperia. In Liguria, a maggio, le previsioni occupazionali si attestano sulle 14.000 unità, mentre a livello nazionale sono 544.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nell’imperiese sono 6.410 le entrate previste tra maggio e luglio 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di maggio, si rileva che in provincia di Imperia nel 18% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’82% dei casi saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’81% nel settore dei servizi, per il 82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 7% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (13%). In 49 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 33% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 33% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 52% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 58% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19 % del totale.

Nel mese di maggio le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (750), Servizi alle persone (320), Commercio (210), Costruzioni (150) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (70).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.