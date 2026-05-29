Sanremo, arrivano le telecamere solari alle ecoisole: Amaie Energia stringe la lotta contro i furbetti dell’immondizia

Telecamere ad energia solare per controllare le ecoisole e individuare i “furbetti dell’immondizia”. È questa la nuova misura messa in campo da Amaie Energia e Servizi per rafforzare il sistema di raccolta informatizzata dei rifiuti, proprio mentre la città si avvia a completare il piano di installazione delle nuove postazioni nei quartieri cittadini e nelle frazioni. Negli ultimi giorni, infatti, l’azienda ha provveduto ad installare i dispositivi di videosorveglianza in tutte le aree dove sono già operative le ecoisole. Un intervento ritenuto necessario dopo i numerosi episodi registrati anche nelle ultime settimane, con sacchetti abbandonati all’esterno delle strutture, conferimenti scorretti e accumuli di rifiuti che hanno provocato degrado urbano e disagi per residenti e attività commerciali.

Le nuove telecamere, alimentate tramite pannelli solari, avranno il compito di monitorare costantemente le postazioni e consentire così di individuare e sanzionare chi non rispetta le regole del servizio. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare il corretto funzionamento del nuovo sistema e preservare il decoro cittadino, soprattutto nelle zone più frequentate. Intanto sta per essere completato il lavoro di installazione delle ecoisole sul territorio comunale. Dopo gli interventi programmati tra via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo, il piano interesserà anche la Pigna, la Foce, via Lamarmora, la frazione di Poggio e la zona di San Costanzo, andando così a coprire gli ultimi punti ancora mancanti.

Amaie Energia e Servizi continua inoltre a ribadire l’importanza della collaborazione dei cittadini. Il nuovo sistema informatizzato consente infatti di conferire i rifiuti quotidianamente, evitando accumuli eccessivi e riducendo la necessità di lasciare sacchi ingombranti all’esterno delle strutture. Proprio gli abbandoni abusivi rappresentano oggi una delle principali criticità che l’azienda punta a contrastare con l’introduzione delle telecamere. Con il completamento delle ultime installazioni e l’attivazione dei sistemi di controllo, Sanremo entra dunque nella fase definitiva del nuovo modello di raccolta differenziata: una trasformazione che punta a coniugare innovazione tecnologica, maggiore controllo del territorio e responsabilità condivisa nella gestione quotidiana dei rifiuti.