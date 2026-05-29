Edilizia tradizionale e clima costiero: come proteggere le murature dall’umidità marina

Chi osserva una facciata affacciata sul mare vede colore, luce, ombre che cambiano durante il giorno. Quello che non si vede è il lavoro continuo dell’aria salmastra. Nei borghi costieri, tra Liguria e Tirreno, l’edilizia tradizionale convive da secoli con un nemico silenzioso: la combinazione tra umidità e sale. Non è un’aggressione improvvisa, ma un’azione lenta che scava nei pori della pietra e nelle fughe delle murature.

Il problema emerge quando compaiono macchie scure, intonaci che si gonfiano, polveri bianche sulle superfici. Intervenire senza comprendere il meccanismo alla base significa spesso spostare il danno altrove. L’umidità marina non si elimina con uno strato impermeabile; si gestisce rispettando l’equilibrio dei materiali originari.

Salsedine e cristallizzazione: cosa accade dentro la muratura

La salsedine trasportata dal vento si deposita sulle superfici esterne. Con la pioggia o la semplice condensa, i sali penetrano nei materiali porosi. Quando l’acqua evapora, i cristalli si formano all’interno della muratura. Questo processo genera micro-pressioni che, nel tempo, provocano distacchi e fessurazioni.

Le efflorescenze saline sono il segnale più evidente, ma rappresentano solo la parte superficiale del fenomeno. La struttura interna può perdere coesione, soprattutto nelle zone più esposte ai venti marini. Nelle murature in pietra o mattoni pieni, la traspirabilità è una caratteristica fondamentale: impedire lo scambio di umidità significa alterare un equilibrio costruito nel tempo.

L’errore più frequente consiste nell’applicare intonaci cementizi su supporti storici. Il cemento, più rigido e meno permeabile, crea una barriera che intrappola l’umidità. Il risultato non è una protezione duratura, ma un deterioramento accelerato nelle aree circostanti.

Calce naturale e compatibilità tecnica

Le costruzioni tradizionali costiere sono nate con malte a base di calce. La calce possiede una capacità di assorbire e rilasciare umidità che si integra con la natura porosa della pietra. Questo comportamento consente alla muratura di “respirare”, riducendo le tensioni interne.

Nel campo del recupero edilizio operano aziende specializzate come Calchera San Giorgio , che producono leganti compatibili con l’edilizia storica. L’utilizzo di malte a base calce non risponde a una logica nostalgica, ma a un principio tecnico: mantenere la coerenza tra nuovo intervento e materiale originario.

La composizione della malta incide sulla sua efficacia. Granulometria degli inerti, proporzione tra legante e sabbia, modalità di stagionatura influenzano la durabilità. Anche la tecnica di applicazione è determinante: fughe ben pulite, supporti preparati correttamente, tempi di asciugatura rispettati.

Manutenzione e controllo periodico

Nei contesti costieri, la manutenzione non è un intervento straordinario, ma una pratica necessaria. Verificare lo stato delle fughe, controllare le cornici in pietra, monitorare eventuali distacchi permette di intervenire in modo mirato.

La protezione delle facciate storiche passa attraverso azioni semplici ma costanti: pulizia con metodi non aggressivi, controllo delle coperture per evitare infiltrazioni, verifica dei sistemi di smaltimento dell’acqua piovana. Ogni infiltrazione, anche minima, può amplificare l’effetto dei sali.

Gli edifici esposti direttamente al mare richiedono un’attenzione particolare. L’orientamento e la distanza dalla costa incidono sull’intensità dell’azione salina. Una strategia di manutenzione efficace considera queste variabili, evitando interventi standardizzati.

Ristrutturazione e adattamento al clima costiero

Quando si interviene su un immobile costiero per migliorarne le prestazioni energetiche o aggiornare gli spazi interni, occorre valutare l’impatto delle nuove soluzioni sull’equilibrio della muratura. L’inserimento di cappotti esterni non traspiranti può compromettere la gestione dell’umidità.

Il clima costiero impone scelte calibrate. Materiali isolanti naturali o sistemi interni possono risultare più compatibili rispetto a soluzioni rigide e impermeabili. La progettazione deve considerare flussi di vapore, esposizione ai venti, variazioni termiche stagionali.

Ogni edificio tradizionale presenta caratteristiche proprie. Pietre locali con diversa porosità, mattoni cotti con tecniche artigianali, malte storiche con composizioni variabili. Intervenire in modo corretto significa studiare questi elementi prima di proporre soluzioni.

L’azione della salsedine non può essere evitata. Può però essere gestita attraverso scelte tecniche coerenti e materiali compatibili con la natura dell’edificio. Nell’edilizia tradizionale costiera, la protezione non si ottiene chiudendo la muratura, ma permettendole di continuare a funzionare secondo le sue regole originarie.











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