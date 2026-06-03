Giornata Mondiale della Bicicletta 2026: CNA Imperia rilancia il valore del turismo outdoor e del progetto “Bici in Comune” per la Valle Argentina

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, CNA Imperia rinnova il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile, del turismo outdoor e della valorizzazione dell'entroterra, partecipando attivamente al progetto “Bici in Comune”, che vede come capofila il Comune di Montalto Carpasio e come partner il Comune di Triora, il Comune di Molini di Triora, la Pro Loco di Verdeggia, la Pro Loco di Andagna e CNA Imperia.

La ricorrenza internazionale rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo della bicicletta come strumento di benessere, salute, sostenibilità ambientale e sviluppo economico dei territori.

Per CNA Imperia, infatti, la bicicletta e più in generale il turismo outdoor costituiscono una delle principali opportunità di crescita per l'entroterra imperiese, grazie alla capacità di attrarre visitatori alla ricerca di esperienze autentiche, percorsi nella natura, attività all'aria aperta e contatto diretto con i borghi e le comunità locali.

«La bicicletta rappresenta oggi molto più di un mezzo di trasporto o di un'attività sportiva – dichiara il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano –. È uno strumento capace di generare valore per il territorio, favorire stili di vita sani e sostenibili e contribuire alla crescita economica delle nostre comunità. La Valle Argentina possiede caratteristiche straordinarie per diventare una destinazione sempre più attrattiva per il cicloturismo e per tutte le attività outdoor legate alla natura e al benessere».

Il progetto “Bici in Comune” rappresenta un'importante opportunità per mettere in rete istituzioni, associazioni e operatori del territorio con l'obiettivo di valorizzare le risorse ambientali, culturali e paesaggistiche della Valle Argentina attraverso la mobilità dolce e una fruizione sostenibile del territorio.

«Da anni CNA Imperia lavora per promuovere lo sviluppo dell'entroterra e delle sue imprese attraverso progetti e iniziative dedicate alla valorizzazione dei borghi, delle tradizioni e delle eccellenze locali. L'esperienza maturata con Arti-Turismo ci ha confermato come esista una crescente domanda di turismo esperienziale, lento e sostenibile, capace di generare ricadute economiche diffuse e di qualità. Il progetto Bici in Comune va esattamente in questa direzione».

Secondo CNA Imperia, il cicloturismo rappresenta oggi uno dei segmenti più interessanti del mercato turistico, in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi e di creare opportunità per strutture ricettive, attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato locale e servizi presenti nell'entroterra.

«La sfida è costruire un'offerta integrata che metta in connessione costa ed entroterra, sport e cultura, natura e tradizioni locali. La Valle Argentina può diventare un laboratorio di turismo sostenibile capace di attrarre nuovi visitatori e generare nuove opportunità per le imprese e per i giovani che scelgono di vivere e lavorare nei nostri borghi».

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, CNA Imperia aderisce inoltre all'avvio della campagna di comunicazione nazionale collegata al progetto “Bici in Comune”, contribuendo alla diffusione dei valori della mobilità sostenibile e della cultura della bicicletta attraverso la condivisione di contenuti dedicati alla Valle Argentina e alle opportunità offerte dal turismo outdoor.

Per celebrare la giornata sarà inoltre diffuso un video dedicato al territorio e al progetto, con l'obiettivo di raccontare il patrimonio naturalistico e paesaggistico della Valle Argentina e promuovere una nuova idea di turismo sostenibile, attivo e rispettoso dell'ambiente.