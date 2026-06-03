Ecoisole in centro: una scelta della Giunta per il decoro urbano ed una raccolta più efficiente

L’Amministrazione comunale ed Amaie Energia e Servizi avviano una nuova fase nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti nel centro cittadino attraverso l’introduzione delle ecoisole informatizzate, un modello già adottato con successo in numerose realtà urbane e turistiche italiane ed europee (Torino, Palma de Mallorca, Isola d’Elba, Pisa, Barcellona).

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale giunta l’8 aprile 2026, interessa l’area compresa tra via Roma, via Nino Bixio, corso Mombello, piazza Bresca, piazza Colombo, corso Garibaldi, corso Orazio Raimondo e le relative traverse, uno dei comparti più frequentati della città, caratterizzato dalla presenza di residenti, attività commerciali, pubblici esercizi, strutture ricettive e seconde case.

“L’obiettivo che ci siamo posti – dichiara l’assessore all’Ambiente Ester Moscato – è molto semplice: eliminare progressivamente i sacchetti esposti sulle strade del centro cittadino e migliorare il decoro urbano senza rinunciare alla qualità della raccolta differenziata. Il sistema porta a porta ha consentito di raggiungere risultati importanti, ma nelle aree centrali della città presentava criticità sempre più evidenti legate alla presenza di rifiuti sui marciapiedi, ai conferimenti fuori orario e alle esigenze di una zona ad alta vocazione commerciale e turistica”.

Il nuovo sistema prevede la realizzazione di sette ecoisole informatizzate dotate di campane intelligenti ad accesso controllato, in grado di servire circa 2.500 utenze tra famiglie e attività economiche, corrispondenti a circa 3.000 tonnellate annue di rifiuti differenziati conferiti.

Le nuove postazioni consentiranno il conferimento dei rifiuti sette giorni su sette, senza vincoli di orario, offrendo maggiore flessibilità ai cittadini e agli operatori economici e contribuendo a mantenere più ordinate e decorose le principali vie del centro.

“Siamo consapevoli – prosegue l’assessore Moscato – che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento e che possano emergere osservazioni o richieste di miglioramento legate alla collocazione delle postazioni. Per questo abbiamo chiesto agli uffici e ad Amaie Energia la massima disponibilità al confronto, affinché eventuali esigenze specifiche possano essere valutate con pragmatismo e spirito collaborativo. L’obiettivo comune deve essere quello di realizzare un servizio efficiente e compatibile con le caratteristiche del territorio”.

Le ecoisole saranno inoltre dotate di sistemi di monitoraggio e videosorveglianza integrati, strumenti che consentiranno di migliorare il controllo del servizio e contrastare gli abbandoni impropri di rifiuti. Durante la stagione estiva, nella fase di avvio, le strutture resteranno aperte per consentire ad Amaie Energia di monitorare i flussi di utilizzo, i livelli di riempimento e le modalità di conferimento, raccogliendo dati utili all’ottimizzazione del sistema.

Il progetto rappresenta l’evoluzione del percorso di innovazione avviato negli anni scorsi grazie agli investimenti collegati al PNRR e alla progressiva modernizzazione del sistema di raccolta cittadino. Parallelamente, il servizio porta a porta continuerà ad essere mantenuto nelle aree della città dove tale modello risulta efficace e coerente con le caratteristiche urbanistiche ed insediative del territorio.

L’avvio del nuovo sistema sarà accompagnato da una campagna informativa dedicata e dalla distribuzione delle tessere necessarie all’utilizzo delle ecoisole, affinché cittadini e attività economiche possano affrontare questa transizione con la massima semplicità e consapevolezza.