Sanremo, la squadra di pronto intervento impegnata in nuovi lavori in centro, nelle periferie e nelle frazioni

Proseguono gli interventi in città parte della squadra per il pronto intervento. Il team, istituito su impulso del sindaco Alessandro Mager e coordinato dal Servizio Viabilità e Manutenzione Ordinaria, è stato impegnato in numerosi lavori che negli ultimi giorni hanno riguardato sia zone centrali sia le periferie e le frazioni. Una cura dedicata all’arredo urbano e alle piccole manutenzioni, che rappresentano qualcosa di importante nella vita quotidiana dei cittadini.

Gli ultimi lavori si sono concentrati in piazza Siro Carli, dove sono stati aggiustati i pilastrini in pietra presenti a bordo strada e sistemate alcune ciappe che risultavano danneggiate. Si è poi proceduto con il posizionamento di nuove panchine in via Martiri della Libertà e in zona Solaro. La manutenzione ha infine riguardato alcune griglie di raccolta delle acque nei pressi di Casa Serena a Poggio e parte della pavimentazione della passeggiata dell’Imperatrice.

In generale gli interventi riguardano la manutenzione della pavimentazione, riportando in sicurezza marciapiedi, lastricati e tratti in porfido, la tracciatura della segnaletica orizzontale per parcheggi disabili, carico/scarico e attraversamenti pedonali, la sistemazione della segnaletica verticale danneggiata, il posizionamento di corrimano nelle mulattiere e supporti antiscivolo a terra, la manutenzione di arredo urbano come pali e ringhiere di protezione, la pulizia delle cunette nell’immediato entroterra, l’aggiustamento di fontane, muretti a bordo strada, tombini e griglie di scolo, la sistemazione di buche stradali.

Un servizio che quindi è nato e prosegue per fornire risposte concrete e puntuali, andando a risolvere le problematiche piccole ma importanti e sentite da parte della cittadinanza.